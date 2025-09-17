롯데백 광주점, '추석 선물세트' 본 판매

내달 4일까지 진행…한우·청과·주류 등

롯데백화점 광주점은 민족의 대명절 추석 한가위를 맞아 내달 4일까지 2025년 추석 선물 세트 본 판매를 진행한다고 17일 밝혔다.

롯데백화점 광주점은 민족의 대명절 추석 한가위를 맞아 내달 4일까지 2025년 추석 선물 세트 본 판매를 진행한다.

올해 추석 명절에는 롯데백화점만의 엄격한 기준으로 선별한 프리미엄 라인인 '엘프르미에(L Premier)' 선물 세트의 품질을 한층 더 높였다.

축산은 '엘 프르미에 암소한우' 라인을 확대하고 물량을 전년 대비 10% 늘렸다. 1++(9) 암소 한우 중 육량이 우수한 상위 1%만을 선별해 15일 이상 숙성함으로서 품질을 끌어올리고 암소 한우 특유의 부드러운 풍미를 극대화했다. 귀한 특수 부위만을 정성스럽게 담은 '엘프리미에 암소한우 명품 기프트(300만원)'는 단 100세트 한정으로 판매한다.

또 우리 청정지역 전남 한우 브랜드인 '녹색한우'의 프리미엄 한우세트는 그 특유의 고유한 식감과 풍미 가득한 다양한 부위를 선물 받는 분의 취향에 맞출 수 있도록 다양한 한우 상품을 구성했다.

청과는 선별 기준 당도를 기존보다 1~2브릭스(brix) 높이고, 과형과 색택까지 고려해 가장 큰 대과만을 엄선한 상품을 선보인다. 명절 대표 과일인 사과와 배를 중심으로 지역 대표 '무등산 수박', '장수사과', 나주 봉황배', '홍로사과', '황금사과' 등에 '샤인머스캣'을 더해 최상급 제철 햇과일을 담아 50세트 한정으로 판매하는 '엘프르미에 프리미엄 컬렉션 샤인 혼합(25만~27만원)'이 대표적이다.

곶감은 가장 큰 크기를 자랑하며, 과육이 일반 곶감보다 더 부드러운 '진주 대봉시'부터 전국에서 유일하게 씨 없는 감으로 유명한 '청도반시' 등 다양한 선물세트도 준비돼 있다.

수산 부분은 '급속 냉결'로 신선을 최우선으로 삼았다. 대표 상품으로 제주 바다에서 제철 어획한 특대 옥돔과 은갈치를 급랭해 최선의 신선도를 유지한 '제주전통 옥돔·은갈치(65만원)'가 있다. 더불어 완도 대표 산물인 '활전복 세트' 및 '생선구이세트' 또한 선물세트로 추천한다.

명절 선물의 차세대 인기 품목으로 급부상한 주류 선물세트도 다채로운 협업을 통해 특별하게 기획했다. 1842년 창립한 브랜드 역사상 최고 숙성 연수를 기록한 '더 글렌리벳 55년 이터널 컬렉션(1억 3,100만원)' 싱글 몰트 위스키를 단 1병 한정으로 단독 판매한다.

한국 대표 배우 김희선과 미국의 프리미엄 와인 브랜드 '케이머스' 설립자의 아들인 '조 웨그너'가 협업한 '김희선 X 발라드 스페셜 에디션(10만원)'도 단독으로 출시했다. 이 외에도, '기원X박기웅 아트 스페셜 에디션', '토마시X장승택 아트 스페셜 에디션' 등 유명 인사와 아트를 결합한 주류 컬래버레이션 선물 세트도 다양하게 선보인다.

세계 각국의 맛과 멋을 담은 글로벌 선물 세트도 준비했다. 롯데백화점이 국내사업을 펼치고 있는 모로코 프리미엄 커피 브랜드 '바샤커피', 영국 라이프스타일 브랜드 '더콘란샵'의 상품도 추석 선물 세트로 만나볼 수 있다.

화순도곡매장에서는 기순도 장류, 영글어농장 선물세트, 화순 전통약과세트 등 다양한 지역 로컬 선물세트도 준비했다.

본 판매 기간(9/19~10/4) 중에는 당일 일정 금액 이상 구매 시, 상품과 결제방식에 따라 구매 금액의 최대 5~10%를 롯데상품권으로 증정하는 프로모션도 함께 진행한다.

한편, 롯데백화점은 올 추석부터 명절 우량 고객을 위한 전용 프로그램 '롯데 기프트 클럽'을 새롭게 출시했다. 법인 및 개인 고객 모두 가입 가능하며, 상품군별 구매액에 따라 최대 35% 할인 혜택을 제공하고 일부 명절 인기 상품은 클럽 회원 전용 우대가로 한정 판매한다.

또 당일 명절 식품 세트 구매 금액에 따라 최대 7% 상당의 롯데상품권을 증정하며 최대 350만원 상당의 롯데상품권을 받을 수 있다. '롯데 기프트 클럽'은 내달 4일까지 롯데백화점 APP 클럽을 통해 운영되며, 가입 고객 중 100만원 이상 구매 고객을 대상으로 전용 혜택을 제공한다.

이경민 광주점 식품팀장은 "고마운 분께 감사의 마음을 가득 담아 그 마음이 전달 될 수 있도록 명절 선물상품을 정성스럽게 준비했다"며 "온 가족과 함께 행복하고 풍성한 한가위 명절을 보내시길 기원한다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자



