본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

코레일 "추석연휴 승차권 예매시간 연장…오후 4시까지"

대전=정일웅기자

입력2025.09.17 11:22

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국철도공사(이하 코레일)는 17일 당일 추석 연휴 승차권 예매 시간을 오전 7시~오후 1시에서 '오전 7시~오후 4시'로 연장·변경한다고 밝혔다.


단 18일 예정된 호남·전라·강릉선 등 예매 시간은 오전 7시~오후 1시로 종전대로 유지한다.

코레일 "추석연휴 승차권 예매시간 연장…오후 4시까지"
AD
원본보기 아이콘

코레일 관계자는 "이번 접속 지연으로 불편을 겪은 국민께 깊이 사과드린다"며 "코레일은 시스템을 철저히 점검·보완해 앞으로 같은 문제가 발생하지 않도록 하는데 만전을 기하겠다"고 말했다.


한편 코레일은 이날(17일) 오전 7시부터 전 국민을 대상으로 추석 연휴 승차권 예매를 시작했다. 하지만 '명절 예매 화면으로 이동 중입니다', '대기시스템 접속 실패' 등 안내만 나오고 실제 정상적인 접속은 되지 않아 민원이 폭주했다.




대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예고한 엘앤씨바이오[이주의 관.종] "오늘이 가장 싸다" 보름 만에 120% 급등…돌풍 예... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"죽은게 기뻐? 너 추방" "좌파는 살인자다"…세계가 늪으로

홍대 놀러간 대만 여성 "남성들에 폭행당해…경찰 대응 미흡" 폭로

"몸이 이상해" 1차선에 멈춘 차…올림픽대로 200m 뛰어간 경찰

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스'…위장전입 딱 걸렸다

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

송언석 '노상원 수첩' 발언 인정…"유감, 샤우팅 늘 있는 일"

새로운 이슈 보기