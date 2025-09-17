코레일 "추석연휴 승차권 예매시간 연장…오후 4시까지"

한국철도공사(이하 코레일)는 17일 당일 추석 연휴 승차권 예매 시간을 오전 7시~오후 1시에서 '오전 7시~오후 4시'로 연장·변경한다고 밝혔다.

단 18일 예정된 호남·전라·강릉선 등 예매 시간은 오전 7시~오후 1시로 종전대로 유지한다.

코레일 관계자는 "이번 접속 지연으로 불편을 겪은 국민께 깊이 사과드린다"며 "코레일은 시스템을 철저히 점검·보완해 앞으로 같은 문제가 발생하지 않도록 하는데 만전을 기하겠다"고 말했다.

한편 코레일은 이날(17일) 오전 7시부터 전 국민을 대상으로 추석 연휴 승차권 예매를 시작했다. 하지만 '명절 예매 화면으로 이동 중입니다', '대기시스템 접속 실패' 등 안내만 나오고 실제 정상적인 접속은 되지 않아 민원이 폭주했다.





