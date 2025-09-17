본문 바로가기
HD현대중공업 노사, 2차 잠정합의…기본급 13만5000원 인상

조성필기자

입력2025.09.17 11:03

수정2025.09.17 11:04

합병 축하금·격려금 지급 포함
노조 전면 파업 속 타결 도출

HD현대중공업 노사가 임금·단체협상에서 2번째 잠정합의안을 도출했다. 지난 7월 1차 잠정합의안이 조합원 총투표에서 부결된 지 2달여 만이다.


조합원들이 울산 본사 조선소에서 집회하는 모습. 연합뉴스

조합원들이 울산 본사 조선소에서 집회하는 모습. 연합뉴스

17일 업계에 따르면 HD현대중공업 노사는 이날 교섭 끝에 기본급을 2000원 인상한 13만5000원으로 책정하고, 격려금 520만원을 지급하기로 했다. 또 HD현대미포와의 합병과 관련해 조합원 1인당 120만원의 합병 축하금을 지급하기로 했다. 이 밖에도 신규 인력 채용 확대, 노사 공동 협의체 운영, 우수 근로자 해외 연수 지원 확대 등 제도적 개선안에도 뜻을 모았다.

지난 7월 노사가 마련한 1차 잠정합의안에는 기본급 13만3000원 인상과 격려금·특별금·성과급 지급 등이 포함했지만, 조합원 투표에서 반대 63.8%로 부결된 바 있다. 이번 합의안은 기본급 인상 폭을 다소 늘리고 합병 관련 특별 지원을 추가됐다. 노조는 합의안 세부 내용을 총투표에 부칠 예정이다. 투표 결과에 따라 두 달 넘게 이어진 노사 갈등이 마무리될지 여부가 판가름 날 전망이다.


앞서 HD현대중공업 노조는 지난 11일 오전 8시부터 무기한 전면 파업에 돌입한 바 있다. 이 과정에서 백호선 노조 지부장은 울산 조선소 내 40ｍ 높이 턴오버 크레인에 올라 농성하기도 했다. 다만 노사는 조선업 호황기와 한미 조선 협력을 위한 마스가(MASGA) 프로젝트의 기회를 놓칠 수 없다는 공감대 속에 실무협의와 교섭을 이어갔고, 이날 이례적으로 이른 아침부터 교섭을 열어 2차 잠정 합의안을 도출한 것으로 알려졌다.


HD현대중공업 관계자는 "노사가 어려운 여건 속에서도 두 번째 잠정합의안을 마련했다"며 "동종사 최고 수준의 이번 합의를 통해 글로벌 경쟁력 강화와 지역사회 발전을 이끄는 원동력이 되길 기대한다"고 밝혔다.




조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr
