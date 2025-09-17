본문 바로가기
[특징주]아이언디바이스, 'K-휴머노이드 연합' 신규 참여기업 선정에 강세

장효원기자

입력2025.09.17 10:42

[특징주]아이언디바이스, 'K-휴머노이드 연합' 신규 참여기업 선정에 강세
아이언디바이스 가 강세다. 정부의 'K－휴머노이드 연합'에 참여한다는 소식에 영향을 받은 것으로 풀이된다.


17일 오전 10시40분 기준 아이언디바이스는 전일 대비 17.95% 상승한 4305원에 거래되고 있다.

이날 업계에 따르면 아이언디바이스는 산업통상자원부가 주관하고 한국산업기술기획평가원(KEIT)이 운영하는 'K-휴머노이드 연합'에 신규 참여기업으로 선정됐다고 밝혔다. 아이언디바이스는 휴머노이드 로봇 액츄에이터 구동을 위한 전력제어 시스템 반도체 개발 및 핵심 IP(설계자산) 확보에 나설 계획이다.


K－휴머노이드 연합은 오는 2030년까지 세계 휴머노이드 최강국 도약을 목표로 출범된 정부 주도 프로젝트다. 지난 4월 산업통상자원부 주관으로 출범해 정부, 국내 주요 로봇 기업, 주요 대학 및 연구기관 등이 함께 참여하고 있다. 이후 핵심 분야별 신규 참여 기업을 모집함에 따라 아이언디바이스도 로봇 부품사로 추가 선정됐다.


아이언디바이스는 GaN(질화갈륨)·SiC(탄화규소) 등 화합물반도체 전력소자 구동에 특화된 고성능 절연(Isolated)·비절연(Non-isolated) 게이트드라이버와 전류 센스 증폭기(Amplifier) 설계를 위한 핵심 기술을 보유하고 있다. 특히 패키지를 소형화할 수 있는 기반 기술과 단층기판에서도 실장이 가능한 세계 첫 사선 배치 기술을 활용해 휴머노이드 로봇 전체 시스템 크기와 비용 절감에 기여할 수 있을 것으로 기대된다고 회사 측은 전했다.

아이언디바이스는 이번 K-휴머노이드 연합 합류를 계기로 기 개발된 GaN 전력소자 구동용 고성능 게이트드라이버의 응용도 추진한다. 특히 휴머노이드 로봇 구동 시스템에 적합한 100V급 GaN 전력소자 게이트드라이버 IC의 회로개발과 전력소자가 통합되는 5.0㎜ x 5.0㎜ 수준의 초소형 패키징 고도화를 위해 전문 패키징 기업들과 협력을 모색할 방침이다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
