파주시, 독감 예방접종 시작…65세 이상 코로나 백신 접종 권장

22일부터 내년 4월까지 생애주기별 접종 순차 시행

65세 이상 시민은 코로나19 백신과 동시 접종 권장

경기 파주시는 오는 22일부터 내년 4월 30일까지 독감(인플루엔자) 무료 예방접종을 실시한다고 17일 밝혔다.

접종 대상은 생후 6개월 이상 13세 이하 어린이, 임신부, 65세 이상 어르신이며, 주소지와 관계없이 가까운 위탁의료기관을 통해 무료로 접종받을 수 있다. 올해부터는 세계보건기구 권고에 따라 독감 백신이 기존 4가에서 3가 백신으로 변경되어 접종이 이루어진다.

접종은 대상군별로 순차적으로 진행된다. 가장 먼저 9월 22일부터 2회 접종이 필요한 어린이, 이어 9월 29일부터는 1회 접종 대상 어린이와 임신부에 대한 접종이 시작된다.

어르신 접종은 10월 중순부터 단계적으로 시행되며, 10월 15일부터는 75세 이상, 10월 20일부터는 70~74세, 10월 22일부터는 65~69세 어르신이 접종을 받을 수 있다. 특히 65세 이상 어르신은 독감과 코로나19 백신을 동시에 접종받을 수 있어, 예방 효과를 높이고 의료기관 방문 횟수를 줄일 수 있을 것으로 기대된다.

전국 위탁의료기관은 예방접종도우미 누리집에서 확인할 수 있다.

이한상 파주보건소장은 "독감 유행이 본격화되는 10월부터 11월 사이에 접종 적기를 놓치지 않도록 시민 여러분의 적극적인 참여를 부탁드린다"며 "특히 코로나19와 독감 백신은 동시 접종이 가능하므로, 예방 효과를 높이기 위해 함께 접종받도록 부탁드린다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



