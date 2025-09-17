코스피, 기관·외국인 순매도에 장중 하락

코스피가 12거래일만에 상승세를 멈추고 하락 출발한 17일 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피를 비롯해 원/환율 등이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 15.79P(0.46%) 내린 3433.83 출발해 9시 20분 현재 1%가까이 하락하고 있다. 2025.9.17 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

코스피가 기관과 외국인의 순매도세에 밀려 장중 하락세를 보이고 있다.

17일 오전 10시24분 기준 코스피는 전일 대비 1.03% 하락한 3414.51에 거래되고 있다.

투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 536억원, 1436억원을 순매도하고 있는 반면 개인은 1755억원을 순매수하고 있다. 선물시장에서는 외국인이 6234억원을 순매도하고 있는 반면 기관과 개인은 각각 4558억원, 1959억원을 순매수하고 있다.

업종별로는 하락하는 업종이 더 많다. 증권 업종이 2.69% 약세고 보험 －2.6%, 건설 －2.56%, 전기전자 －1.83%, 기계장비 －1.56%, 금융 －1.25%, 제조 －1.09%, 의료정밀 －0.79%, 제약 －0.73%, 비금속 －0.48%, 금속 －0.39% 등이 내림세다. 반면 오락문화는 1.64% 강세고 통신 0.49%, 음식료담배 0.22%, 화학 0.18% 등은 오름세다.

시가총액 상위권 종목들도 하락하는 종목이 더 많다. 삼성전자가 2.27% 약세고 SK하이닉스 －3.09%, 삼성바이오로직스 －0.77%, 한화에어로스페이스 －0.77%, HD현대중공업 －0.2%, 기아 －0.39%, 두산에너빌리티 －2.69% 등이 내림세다. 반면 LG에너지솔루션은 1.43% 강세고 KB금융 0.17%, 현대차 0.23%, 한화오션 1.81% 등은 오름세다.

코스닥지수도 약세다. 같은 시각 코스닥지수는 전일 대비 0.55% 하락한 847.15에 거래되고 있다. 투자주체별로는 기관과 외국인이 각각 499억원, 875억원 순매도하고 있는 반면 개인은 1441억원을 순매수하고 있다.

시가총액 상위권 종목들은 대부분 약세다. 알테오젠이 1.22% 하락 중이고 펩트론 －1.5%, 파마리서치 －0.96%, 레인보우로보틱스 －1.03%, 에이비엘바이오 －0.59%, 리가켐바이오 －0.73%, HLB －0.26%, 삼천당제약 －0.69%, 코오롱티슈진 －1.72% 등이 약세다. 반면 에코프로비엠은 1.06% 강세고 에코프로 1.52%도 오름세다.

한편 서울 외환시장에서 원/달러 환율은 전일 대비 1.2원 오른 1380.7원에 거래되고 있다.





장효원 기자



