주종우 창원한마음병원 장기이식센터장, 'Best Presentation Award' 최우수상 수상

한국간담췌외과학회 2025

통합포럼서 인정받아





주종우 경남 창원한마음병원 장기이식센터장이 최근 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 한국간담췌외과학회 2025년 통합포럼에서 Best Presentation Award 최우수상을 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다.

주종우 교수 프레젠테이션 현장.

지난 13일 열린 수상은 간담췌외과학회 전국 통합포럼으로 개최돼 한 해 동안 가장 우수한 임상 결과를 발표하는 자리였다. 주종우 교수는 중증 합병증이 동반된 간이식 환자에서 그 성과를 인정받은 사례로, 수술 전문성과 성공률, 환자 회복의 임상적 의의를 기준으로 국내외 전문가들의 심사를 거쳐 최우수상 수상자로 선정됐다.

이러한 수상 배경에는 주종우 장기이식센터장이 수행한 중증 합병증이 동반된 간이식 임상 사례와 단기간 급성장한 창원한마음병원의 안정적인 의료시스템이 바탕이 됐다.

창원한마음병원은 2023년 2월 간이식을 시작한 이후 2년 6개월 만에 총 62 예의 간이식 수술을 시행했다. 이 중 56 예(2025년 8월 기준, 생체 간이식 29예, 뇌사자 간이식 27예)에 대해 성과를 분석한 결과 생체 간이식 수술 성공률은 100%, 뇌사자 간이식 약 80%로 수도권의 대형병원 및 대학병원들과 유사한 성적을 보였다.

특히, 초기 2년 동안 뇌사자 간이식 대상자 27명 중 약 47%에서 간기능 저하와 함께 사망률에 큰 영향을 미치는 간신부전 및 간 폐부전이 동반된 심각한 상태의 환자에 관한 결과였기에 그 의미가 상당하다.

주종우 장기이식센터장은 "이번 성과는 의장님을 비롯한 병원 집행부의 지원과 간이식 팀의 헌신, 응급의학과·중환자의학과·소화기내과의 긴밀한 협력이 함께한 결과"라며 "간이식이 필요한 환자들과 그 가족들에게 희망을 잃지 않는다면 어떤 방법을 마련해서라도 도움을 드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



