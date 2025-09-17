스타벅스, '블랙 글레이즈드 라떼' 17일부터 판매

6년간 누적 2100만 잔 팔려

작년 홍콩 등 해외로 역수출



스타벅스 코리아는 '블랙 글레이즈드 라떼'를 판매한다고 17일 밝혔다.

2019년 첫선을 보인 이후 매년 화제를 모으며 '블글라'라는 애칭까지 얻은 이 음료는 현재까지 누적 2100만 잔 이상 판매됐다. '블랙 글레이즈드 라떼'는 스타벅스 코리아 음료팀이 자체 개발한 음료로, 짙고 풍부한 커피와 달콤하고 부드러운 글레이즈드 폼의 조화가 특징이다. 지난해에는 홍콩, 인도네시아, 대만 등 해외 시장에도 역수출되며 해외에서도 주목받았다.

스타벅스 '블랙 글레이즈드 라떼'. [사진=스타벅스 제공] AD 원본보기 아이콘

올해는 블랙 글레이즈드 라떼에 더해 '말차 글레이즈드 티 라떼', '마롱 에스프레소 크림 라떼' 등 새로운 음료를 선보인다. 말차 음료는 최근 확산된 '헬시플레저' 트렌드와 맞물려 수요가 높을 것으로 회사 측은 기대했다. 디저트 라인업도 강화했다. '마롱 몽블랑 치즈 케이크', '마롱 마들렌' 등 밤을 활용한 제품을 내놨다.

스타벅스는 19일부터 신제품 출시와 함께 한정 프로모션을 진행한다.

가을 음료 4종(블랙 글레이즈드 라떼·말차 글레이즈드 티 라떼·마롱 에스프레소 크림 라떼·피치 망고 선셋 블렌디드)과 푸드 3종 중 1개를 선택하면 실리콘 푸드백을 1만2900원에 세트로 제공한다. 신규 음료를 사이렌 오더와 애플리케이션 딜리버스로 주문하면 별 3개 추가 적립 혜택도 받을 수 있다.

이밖에도 글로벌 패션 브랜드 베이프(BAPE)와 협업해, 25일부터 28일까지 제조 음료 포함 2만5000원 이상 구매 고객에게 베이비 마일로 코스터를 증정하는 이벤트도 진행한다.

이상미 스타벅스 마케팅 담당은 "가을 프로모션은 대명절 추석이 포함된 의미 있는 시즌으로, 소중한 사람과 함께 행복한 순간을 나눌 수 있는 상품들과 이벤트를 준비했다"라며 "커피 내음이 가득한 가을 정취를 스타벅스에서 가장 먼저 느껴 보길 바란다"라고 말했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>