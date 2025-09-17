본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

원주시보건소 “가을철 야외활동 시 진드기 조심하세요”

이종구기자

입력2025.09.17 07:47

시계아이콘00분 43초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

진드기 매개 감염병 환자 9월∼11월 집중 발생
야외활동 시 피부노출 최소화
진드기 기피제 사용 등 예방수칙 준수 당부

강원도 원주시보건소는 벌초·성묘, 등산 등 야외활동이 증가하는 추석 연휴와 가을철을 맞아 진드기 매개 감염병 발생 우려가 커짐에 따라 각별한 주의를 당부했다.

진드기 매개 감염병 예방수칙 안내문. 원주시 제공

진드기 매개 감염병 예방수칙 안내문. 원주시 제공

AD
원본보기 아이콘

진드기 매개 감염병은 바이러스나 세균에 감염된 진드기에 물려 발생하며, 국내에서는 '중증열성혈소판감소증후군(SFTS)', '쯔쯔가무시증' 등이 있다. 이들 감염병은 전체 환자의 76.2%가 가을철에 집중적으로 발생한다.


특히 SFTS는 강원특별자치도에서 2023년 28건(전국 198건), 2024년 32건(전국 170건), 2025년 현재까지 7건(전국 88건)이 발생하는 등 지속적으로 환자가 발생하고 있다. 예방백신이나 치료제가 없어 치명률이 18.5%에 이르는 만큼 각별한 주의가 필요하다.

진드기는 풀이 많은 곳은 물론 야생동물이 서식하는 모든 환경에 널리 분포하기 때문에 벌초 작업, 등산, 농작물 수확 등 야외활동 시 예방수칙을 철저히 지키는 것이 매우 중요하다.


세부 예방수칙은 △야외활동 시 긴 옷, 긴 바지, 모자, 장갑, 목수건, 작업용 앞치마 등을 착용해 피부 노출 최소화 △기피제 사용 △풀 위에 바로 앉거나 눕지 않기(돗자리 이용) △귀가 후 즉시 옷 세탁 및 샤워 △진드기 물린 곳 있는지 확인 등이다.


만약 진드기에 물렸다면, 의료기관을 방문해 제거하는 것이 가장 안전하며, 방문이 어렵다면 핀셋으로 진드기 머리 부분까지 제거한 뒤 소독해야 한다.

임영옥 보건소장은 "진드기 활동이 왕성해지는 가을철에는 특히 예방수칙을 꼭 준수해야 한다"라며, "야외활동 후 2주 이내에 발열, 구토, 설사, 복통 등의 증상이 나타나면 즉시 의료기관에 야외활동력을 알리고 진료를 받아야 한다"라고 강조했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔린 '3900원' 신메뉴 뭐길래 "제발 그만 시켜" 알바생 곡소리…벌써 60만개 팔... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

'20억' 시세차익 '래미안원펜타스' 인기 들끓더니…위장전입으로 '만점' 청약

100미터를 하이힐 신고 뒤로 달린 남성…세계 기록은 몇초?

"이러다 주민들 다 죽겠다"…잇단 논란 울릉도 발길도 뱃길도 뚝

철판 낀 기계 끄지도 않고…"손으로 빼라고 목장갑 던져줬다"

드디어 내손에…韓상륙 '라부부' 한정판 굿즈 사고 사진 찰칵

새로운 이슈 보기