전남도립대 교수·직원, 담양 고향사랑기부 동참

목포대와 통합 앞두고 '지역 상생' 다져

전남 담양군(군수 정철원)은 지난 15일 전남도립대학교 교수와 직원 20여명이 담양군 고향사랑기부제에 동참했다고 16일 밝혔다.

전남도립대는 그동안 담양채움창업지원사업, 지역사회서비스 투자사업, 담양교육발전특구 사업 등 다양한 분야에서 군과 협력해 왔다. 지난 2023년 고향사랑기부제 시행 이후 꾸준히 기부를 이어왔으며, 이번 기부로 담양군과의 유대가 더욱 공고해질 것으로 기대된다.

군 관계자는 "전남도립대의 뜻깊은 기부에 감사드린다"며 "기부금이 대학과 지역이 함께 성장할 수 있는 다양한 사업으로 이어지도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

한편 전남도립대와 국립목포대는 지난 5월 교육부로부터 통합 최종 승인을 받아 내년 3월 1일 '국립목포대학교'라는 통합대학으로 공식 출범한다. 통합 이후 전국 최초로 전문학사-학사 연계 국립대 모델(2+4학년제)을 운영하게 되며, 이는 호남권 유일의 국립대 전문학사 과정이다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



