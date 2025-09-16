본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

인구 63만 도시에 왜 주방위군을…트럼프 지목에 어리둥절

김현정기자

입력2025.09.16 16:31

시계아이콘00분 59초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

멤피스, 1960년대 흑인 민권 운동의 중심지
지난 대선 때 트럼프 득표율 36%

도널드 트럼프 미국 대통령이 주 방위군을 투입할 세 번째 도시로 테네시주(州) 멤피스를 지목했다.


멤피스는 1960년대 흑인 민권 운동의 중심지이자 마틴 루서 킹(1929∼1968) 목사가 암살로 생을 마감한 곳이다. 또 미시시피주에서 출생한 엘비스 프레슬리가 톱스타가 된 뒤 거주했고, BB 킹과 같은 블루스 음악의 거장이 뿌리를 내린 곳이지만, 인구 면에선 중소도시에 불과하다.

미국 멤피스의 관광지역 빌스트리트. 로이터 연합뉴스

미국 멤피스의 관광지역 빌스트리트. 로이터 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

연합뉴스는 14일 인구 63만 명인 멤피스는 앞서 주 방위군이 투입된 것은 로스앤젤레스(LA)와 워싱턴DC 같은 대도시에는 비할 수가 없다고 보도했다.


미 연방수사국(FBI)에 따르면 멤피스는 인구 10만명당 2501건의 폭력 범죄를 기록 중인데, 이는 미국에서 가장 높은 범죄율에 해당한다.


시장도 이 점을 부인할 수는 없었는지 CNN에 "이왕 주방위군이 배치되기로 결정이 내려진 만큼 우리 지역사회에 진정한 이익이 되고 또 치안을 강화하는 방식으로 이뤄지길 바랄 뿐"이라고 다소 체념 섞인 어조로 말했다. 다만 그는 "우리가 먼저 주방위군 투입을 요청한 것도 아니며, 주방위군 배치가 범죄를 근절할 최선의 방안이라고 생각하지도 않는다"고 덧붙였다.

그러나 일각에선 공화당의 텃밭인 남부 테네시주에서 멤피스는 민주당이 우세한 '정치적 갈라파고스'라는 점을 주목하는 시각도 있다. 공화당의 대통령 후보는 지난 1988년 대선 당시 조지 H.W 부시 후보 이후 멤피스를 포함한 셀비 카운티에서 승리한 적이 단 한 번도 없다.


이를 두고 보수 진영에선 도시 인구의 63% 이상이 흑인으로 미국 내 다른 지역들보다 압도적으로 흑인 비율이 높은 멤피스의 특수성을 거론한다. 지금의 폴 영 멤피스 시장 또한 민주당에 속한 흑인 정치인이다.


트럼프 대통령은 민주당이 운영하는 도시가 범죄율이 높다는 주장을 펴고 있다. 느슨한 법 집행과 경찰 예산을 삭감과 같은 급진적인 정책 탓에 범죄자들이 거리로 쏟아지고 있다는 논리다. 멤피스의 민주당 정치인들도 트럼프 대통령의 주 방위군 투입 결정에 반발하고 있다.


젤리 그린 멤피스 시의원은 "멤피스에 연방군이 들어온 것은 남북전쟁 때가 마지막이었다"라며 "이런 정치적인 쇼는 많은 시민을 위협할 것"이라고 주장했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니 "토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원

하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"

조희대 때리는 민주당…지귀연을 잡고 싶다?

"비싸고 양 적어" 1혹평 쏟아지더니…요식업 잘나가던 '이장우 카레집' 9개월 만에 폐점

"이러다 주민들 다 죽겠다"…잇단 논란 울릉도 발길도 뱃길도 뚝

金보다 폐기물…4조원 베팅한 사모펀드

드디어 내손에…韓상륙 '라부부' 한정판 굿즈 사고 사진 찰칵

새로운 이슈 보기