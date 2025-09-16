SOOP, 나이지리아로 서비스 확대…현지 정부와 전략적 협업

플랫폼 현지 론칭·창작자 육성 등 협력

SOOP은 나이지리아 연방 예술·문화·창의경제부와 '혁신적 디지털 창작자 경제 활성화와 문화산업 발전을 위한 전략적 협업 양해각서(MOU)'를 체결했다고 16일 밝혔다.

한나투 무사 무사와 나이지리아 연방 예술·문화·창의경제부 장관(왼쪽)과 최영우 SOOP 대표이사가 '혁신적 디지털 창작자 경제 활성화와 문화산업 발전을 위한 전략적 협업 양해각서(MOU)'를 체결하고 기념촬영을 하고 있다. SOOP 제공

이번 협약으로 SOOP은 플랫폼 서비스를 나이지리아로 확장하고, 현지 창작자 생태계 조성과 문화산업 경쟁력 강화, 문화 교류 및 공동 브랜딩을 다각도로 추진한다.

또 양측은 인재 발굴과 육성을 위한 교육 프로그램을 운영하고, 신규 창작자의 콘텐츠 제작에 필요한 장비와 스튜디오 공간을 지원하기로 했다. 음악, 영상, 웹시리즈, 라이브 스트리밍 등 다양한 분야에서 공동 콘텐츠를 제작해 양국 창작자들의 협력 기회를 확대한다.

나이지리아 문화부는 정책 연계, 결제·데이터 환경 개선, 행정 지원 등을 통해 현지화 과정 전반을 돕는다. SOOP은 플랫폼 내 콘텐츠 인큐베이션 구조와 스튜디오 활용 방안을 마련해 창작자 지원 체계를 구축할 계획이다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr



