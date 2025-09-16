코스닥, 0.85P 내린 851.84 마감(0.10%↓)
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스닥, 0.85P 내린 851.84 마감(0.10%↓)
2025년 09월 16일(화)
코스닥, 0.85P 내린 851.84 마감(0.10%↓)
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"본사에서 이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…치킨집 하면 낼 돈만 3500만원 [Why&Next]
"토할 때까지 뛰어 한달 1200만원 벌어"…6년차 택배기사 얼마나 모았나 봤더니
"예약제로만 운영해서 더 귀해" 80평에 팬들 '북적'…사전예약 10분컷 '라부부' 팝업[르포]
"내년에는 못 팔아요"…'이것' 들어간 4500원 커피에 中 미식가들 '환호'
"남편이 '완전 망했다' 생각했다더라"…아름다움을 지키는 어느 '책 덕후'의 고백 [파워K우먼]
"이거 내라, 저거 내라" 수수료 끝판왕…낼 돈만 3500만원
하루 두 방울로 노안 개선 특수 안약 개발…"돋보기 안 쓰셔도 돼요"
"비싸고 양 적어" 1혹평 쏟아지더니…요식업 잘나가던 '이장우 카레집' 9개월 만에 폐점
"이러다 주민들 다 죽겠다"…잇단 논란 울릉도 발길도 뱃길도 뚝