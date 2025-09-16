대전도시공사, '충청권 공공기관 합동채용설명회' 참가

청년 구직자들에게 채용정보 제공·취업 지원 프로그램 운영

대전도시공사가 지난 11일 충북대학교에서 열린 '2025년 충청권 공공기관 지역인재 합동채용설명회'에 참여해 청년 구직자들에게 채용정보 제공과 취업 지원 프로그램을 운영했다.

이번 설명회는 충청광역연합과 국토교통부가 공동 주최하고, 충청권 내 공공기관·출자·출연기관 50개 기관이 함께했으며, 약 2000여 명의 지역 청년 구직자들이 참석해 높은 관심을 보였다.

공사는 현장에서 ▲채용 절차와 직무소개 ▲취업 상담 부스 운영 등을 통해 공기업 취업을 위한 효율적 방법을 알려줬다.

또한 이력서용 증명사진 촬영, 자기소개서 작성 지원 등 맞춤형 프로그램도 운영해 실질적인 도움을 제공했다.

이날 행사는 공기업 취업 전문 강사 특강과 함께 주요 기관 인사담당자들이 채용계획을 직접 소개하고 질의응답 시간을 마련해 청년들의 눈높이에 맞춘 소통의 장을 열었다.

정국영 대전도시공사 사장은 "이번 합동채용설명회는 지역 인재에게 양질의 일자리 기회를 제공하고, 충청권 공공기관이 함께 성장하는 협력의 장이었다"며 "앞으로도 대전도시공사는 지역 청년이 고향에서 안정적으로 미래를 설계할 수 있도록 다양한 채용인재 육성 프로그램을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



