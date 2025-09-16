본문 바로가기
보성군, 벌교갯벌 깃대종 선포 '알락꼬리마도요' 지정

호남취재본부 오세일기자

입력2025.09.16 12:48

유네스코 세계자연유산 가치 확산
IUCN 협력·갯뻘축제와 시너지 기대

전남 보성군(군수 김철우)은 오는 20일 오전 11시 10분 장양어촌체험마을 특설무대에서 유네스코 세계자연유산 보성벌교갯벌 깃대종으로 '알락꼬리마도요'를 선포한다고 16일 밝혔다.


알락꼬리마도요는 아시아와 호주를 오가며 보성벌교갯벌을 핵심 기착지로 삼는 멸종위기야생생물 Ⅱ급 이동성 물새로, 군은 이를 깃대종(지역 생태계를 대표하는 동식물)으로 지정해 갯벌 보전에 대한 의지를 대내외에 알릴 계획이다.

멸종위기야생생물 Ⅱ급 이동성 물새 '알락꼬리마도요'. 보성군 제공

멸종위기야생생물 Ⅱ급 이동성 물새 '알락꼬리마도요'. 보성군 제공

이날 행사에서는 세계자연보전연맹(IUCN)과 업무협약을 맺고, 멸종위기종 조사·국제 전문가 네트워크 구축·주민 참여형 생태교육 등을 추진해 국제 협력 기반을 넓힌다.

현장에는 학계 전문가, 어업인, 주민 등 1,000여명이 참석하며, 갯벌 사진 전시회와 지역 가수 공연도 이어져 생태 보전 메시지를 한층 풍성하게 전할 예정이다.


김철우 군수는 "깃대종 선포는 갯벌을 미래세대까지 지켜내겠다는 우리 군의 약속이다"며 "보성벌교갯벌이 단순한 체험 공간을 넘어 국제사회와 함께 보전해 나가는 생태관광 거점이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


한편, 이번 선포식은 같은 날 개막하는 '2025 보성벌교 갯뻘축제'와 연계돼 관광객과 주민들이 갯벌의 즐거움과 보전 가치를 함께 나누는 특별한 자리로 이어질 전망이다.




호남취재본부 오세일 기자 seil@asiae.co.kr
