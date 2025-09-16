본문 바로가기
"이스라엘, 가자시티 지상공격 개시…대규모 공습"

오수연기자

입력2025.09.16 12:18

네타냐후·루비오 면담 직후 공세
"루비오 '작전 지지하나 빨리 끝내야' 당부"

이스라엘군이 15일(현지시간) 가자지구 최대 도시 가자시티를 장악하기 위한 지상 공격에 돌입했다. 그간 제한적으로 공세를 퍼붓던 이스라엘이 지상군을 투입하고 전면 공격에 나선 것이다. 여기에 미국이 이번 공격을 사실상 용인하는 듯한 태도를 보이면서 가자지구 전쟁이 한층 격화될 수 있다는 우려가 제기된다.


미 온라인매체 악시오스는 이스라엘 정부 관계자들을 인용해 이날 저녁 이스라엘 공군이 가자시티에 대규모 공습을 단행한 직후 이스라엘 전차들이 도시에 진입했다고 보도했다.


15일(현지시간) 가자시티 외곽에서 이스라엘의 공습으로 인한 연기가 피어오르고 있다. EPA연합뉴스

15일(현지시간) 가자시티 외곽에서 이스라엘의 공습으로 인한 연기가 피어오르고 있다. EPA연합뉴스

알자지라는 팔레스타인 언론사 와파를 인용해 이스라엘 전투기가 이날 밤 가자 시티를 공습했으며, 이스라엘 포병과 드론의 공격이 이어졌다고 보도했다.


이스라엘 정부는 이번 공격이 팔레스타인 무장정파 하마스를 몰아내기 위한 것이라고 밝혔다.


매체에 따르면 에얄 자미르 이스라엘군 참모총장을 비롯해 모사드와 신베트 등 정보기관 수장들이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 위험성을 경고하며 작전 개시를 만류했으나 그는 공격을 강행한 것으로 전해졌다.

공격 조짐은 있었다. 최근 이스라엘군은 가자시티 지상 공세를 예고하며 주민들에게 대피령을 내렸다. 이스라엘군에 따르면 현재 약 30만명의 팔레스타인이 떠난 상태다.


이번 지상 공격은 마코 루비오 미국 국무부 장관이 이스라엘을 방문해 네타냐후 총리와 내각 고위 인사들을 만난 지 불과 몇 시간 만에 이뤄졌다.


도널드 트럼프 행정부는 이스라엘의 지상 작전을 용인하는 듯한 태도를 보이고 있다. 이스라엘 당국자 2명은 루비오 장관이 네타냐후 총리에게 "트럼프 행정부는 지상 작전을 지지하지만 가능한 한 빨리 끝내기를 원한다"고 말했다고 전했다.


한 이스라엘 고위 당국자는 "루비오 장관은 지상 작전에 브레이크를 걸지 않았다"고 말했다.


가자시티는 가자지구 북부의 인구 밀집 지역이다. 악시오스는 이번 작전으로 가자지구에서 전쟁이 더욱 격화되고 인도적 위기가 더욱 심화될 것으로 우려했다.





오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
