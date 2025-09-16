증시 활황 바람 타고…7월 시중 통화량 36조 늘었다

한은, 7월 통화 및 유동성 발표

M2 4344.3조…넉 달째 증가세

지난 7월 시중에 풀린 돈이 36조원 가까이 늘며 통화량이 넉 달째 증가세를 이어갔다. 증시 상승세에 주식형 증권을 중심으로 수익증권이 늘어난 영향이 컸다.

16일 한국은행에 따르면 지난 7월 광의통화(M2) 평균 잔액은 계절조정계열 기준 4344조3000억원으로 전월 대비 35조9000억원(0.8%) 증가했다. M2는 지난 4월 이후 넉 달째 늘었다. M2는 현금과 요구불예금, 수시입출식 저축성 예금 등 협의통화(M1)에 머니마켓펀드(MMF), 2년 미만 정기 예·적금, 수익증권, 환매조건부채권(RP) 등을 포함한 넓은 의미를 통화 지표다.

금융상품별로 보면 수익증권이 전월 대비 15조3000억원, 수시입출식저축성예금이 7조1000억원, 요구불예금이 6조9000억원 각각 늘며 증가세를 견인했다. 한은 관계자는 "수익증권은 증시 상승세에 따라 주식형 증권을 중심으로 증가했다"며 "수시입출식 저축성예금과 요구불예금은 부가가치세 납부를 위한 결제자금 예치와 투자 대기성 자금 유입 등으로 늘었다"고 설명했다. 반면 시장형상품(-2조6000억원) 등은 감소했다. 예금취급기관들의 자금 조달수요가 줄면서 감소세가 지속됐다.

경제주체별로는 기타금융기관이 수익증권 및 기타통화성상품을 중심으로 17조2000억원 증가했다. 가계 및 비영리단체는 수시입출식 저축성예금 및 수익증권을 중심으로 14조5000억원, 기타부문은 수익증권을 중심으로 2조9000억원 늘었다. 기업 역시 수시입출식 저축성예금을 중심으로 1조7000억원 증가했다.

M1 평잔은 1292조9000억원으로 전월 대비 1.2% 늘었다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



