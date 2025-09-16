방미 통상본부장 "자동차 15% 관세, 빨리 적용되도록 노력"

USTR 대표 회동 등 전방위로 국익 반영

"디테일 갖고 치열하게 협상중"

조지아주 구금사태 강하게 요청

한·미 무역협상을 위해 15일(현지시간) 미국 워싱턴DC를 찾은 여한구 산업통상자원부 통상교섭본부장은 "악마는 디테일에 있다"며 "디테일을 갖고 치열하게 협상중"이라고 말했다. 대미 투자 방식 등을 두고 한·미 협상이 진행 중인 가운데 여 본부장은 김정관 산업부 장관에 이어 미국을 방문했다.

여 본부장은 이날 워싱턴 DC 인근 덜레스 국제공항으로 입국한 뒤 특파원들과 만나 "USTR(미 무역대표부) 대표를 만나는 등 전방위로 국익의 반영을 위해 최선을 다할 생각"이라며 이같이 말했다.

한·미 양국은 지난 7월 30일 무역협상에서 미국이 예고했던 대(對)한국 상호관세율을 25%에서 15%로 낮추고, 한국이 총 3500억달러(약 486조원) 규모의 대미 투자를 추진하는 데 합의했다. 다만 세부 협의가 남아 있어 합의 발효를 위한 공식 서명은 아직 이뤄지지 않았다.

이어 양국 통상 당국은 지난 8일 워싱턴DC에서 실무협의를, 12일에는 뉴욕에서 장관급 회담을 가졌으나 투자 방식 등을 놓고 여전히 이견을 좁히지 못한 것으로 전해졌다.

여 본부장은 후속 협상이 난항을 겪는 것 아니냐는 지적에 "전체를 보고 이해해달라"며 "국익에 최대한 부합하게 합리적인 협상 결과를 만들어야 하는 게 가장 중요한 과제"라고 말했다.

조지아주의 한국인 근로자 300여명 구금 사태가 협상에 영향을 줄 것으로 보는지에 대해선 "그런 부분은 우리가 강하게 요청해야 한다"며 "미국 측에서도 약간 과했다고 하는 분위기인 것 같다. 최대한 우리 기업의 이해를 반영하기 위해 노력하겠다"고 답했다.

일본이 16일부터 대미 자동차 수출의 품목 관세를 15%로 낮춰 적용받는 데 대해선 "우리도 최대한 빨리 (15%로 적용)될 수 있도록 노력하고 있다"며 "협상의 과정이니 일희일비하지 않겠다"고 말했다.

한국은 7월 30일 합의에 따라 대미 수출 자동차 관세를 25%에서 15%로 낮추기로 했지만 아직 최종 합의에 도달하지 못했다. 반면 일본은 이미 최종 합의에 이르러 15% 관세가 적용되고 있어, 한·일 양국 자동차의 대미 관세율은 10%포인트 차이가 난다.

여 본부장은 3500억달러 대미 투자의 방식을 둘러싼 한미 간 이견을 어떻게 좁힐 것이냐는 질문에 "모든 의견을 다 분석하고 있다"며 "어떤 게 우리한테 가장 최선의 결과를 가져올 수 있는지 그게 제일 중요하다"고 답했다.

미국 측 요구대로 대미 투자액에서 직접 투자를 늘릴 경우 환율 급등을 막기 위한 안전장치로 '무제한 한미 통화 스와프'가 거론되는 데 대해선 "구체적인 부분을 하나하나 말씀드리기 어렵다"며 답변을 피했다. 통화 스와프는 자국의 화폐를 상대국에 맡긴 뒤 미리 정한 환율로 상대국의 통화를 빌려오는 것을 말한다.

앞서 한국 정부가 미국에 3500억달러(약 485조원) 투자 펀드를 마련하는 조건으로 무제한 통화 스와프를 요청한 것으로 알려졌다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



