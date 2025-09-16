전통과 미래 잇는다…정부, 성균관·향교·서원 종합계획 수립

기록유산 체계적 보존·교육·체험 강화

청소년 교육 콘텐츠 개발·전문인력 양성 등

영남권 집중 프로그램도 충청·호남권으로 확대

정부가 성균관·향교·서원 전통문화를 위한 첫 종합계획을 수립했다. 문화체육관광부는 16일 '성균관·향교·서원 전통문화의 계승·발전 및 지원에 관한 법률'에 근거한 '제1차 성균관·향교·서원 전통문화 종합계획'을 발표했다.

지난 1월 법 시행에 따른 첫 법정 종합계획이다. 연구용역과 지자체·전문가 의견 수렴, 국가유산청·교육부 등 관계부처 협의를 거쳐 △전통의 계승과 창조적 발전 △지역사회와의 상생 △문화유산 보존·활용 △제도 기반 강화 등 4대 전략과제와 세부 과제 열다섯 개를 내놨다.

현재 전국에는 향교 234곳과 서원 1087곳이 있다. 오랫동안 전통문화 교육과 지역문화 확산의 중심지 역할을 해왔으나 운영 인력 부족과 고령화, 유교문화에 대한 대중적 관심 저하로 기반이 흔들리고 있다.

정부는 기록유산을 체계적으로 수집·보관하고, 지역별 생활 예절과 제향 절차를 표준화해 교육과 홍보에 활용한다. 석전대제 등 국가무형유산은 전승교육과 봉행 지원을 통해 계승 기반을 다지고, 청소년 인성교육과 연계할 수 있는 교육 콘텐츠도 개발한다.

활용책은 현장 수요를 반영해 구체화했다. 유교 전통과 인문학 강좌를 확대하고, 온라인 교육 참여를 늘려 접근성을 높인다. 청소년 인성교육 강사와 한자 강사 대상 보수교육을 신설해 전문성을 높이고, 지역 관광자원과 연계한 '유교 인문학' 프로그램을 운영한다. 전문해설사 양성과 체험 인프라 확충도 추진한다. 특히 영남권에 집중된 유교문화 연수 프로그램을 충청·호남권으로 확대한다.

보존 방안으로는 국가유산돌봄사업을 활용해 상시 관리 체계를 강화하고, 돌봄 인력 전문교육과 청년 유사(有司) 인력 양성을 추진한다. 성균관·향교·서원에 대한 안전진단과 보수 정비 지원, ICT 기반 방재시설 구축, 사물인터넷(IoT) 기술 도입으로 재난 대응력도 높인다.

향교 서원 문화유산 활용사업 현장 원본보기 아이콘

제도적 기반도 함께 다진다. 2026~2028년 실태조사로 관리 현황을 파악하고, 국민이 쉽게 접근할 수 있는 종합정보 사이트를 개설한다. 정례 학술행사와 세미나를 열어 문화적 가치를 재조명하고, 해설사·의례 지도사·복식·기물 관리사 등 전문인력도 양성할 계획이다.

정부는 선언이 아니라 실행에 방점을 두겠다는 입장이다. 문체부 관계자는 "이번 종합계획은 우리 전통문화의 지속적인 계승과 발전을 위한 첫걸음"이라며 "세부 과제를 충실히 실행해 성균관·향교·서원이 미래 세대와 이어지도록 하겠다"고 말했다.





이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>