대통령실

이석연 "李, 말 위에서 내려 국민 아우르는 모두의 대통령 돼야"

황서율기자

입력2025.09.15 18:14

이석연 국민통합위원장 취임사
사마천의 '사기' 구절 인용해

이석연 국민통합위원회 위원회 위원장이 이재명 대통령을 향해 "이제는 말(馬) 위에서 내려 전체 국민을 아우르고 함께 가는 모두의 대통령이 돼야 한다"고 밝혔다.


연합뉴스

연합뉴스

15일 이 위원장은 정부서울청사에서 열린 취임식 취임사에서 사마천의 '사기' 중 '말 위에서 천하를 얻었다고 해서 말 위에서 통치할 수 없다'는 구절을 인용하며 이렇게 전했다.

그는 "(이것이) 통합 리더십의 요체"라며 "더불어민주당 논리로 집권했지만, 국정운영은 그 집권 논리로만 할 수 없다"고 했다.


이 위원장은 "국민통합은 이재명 정부 제1의 국정 원칙이자 국정철학"이라며 "갈등과 분열을 해소하지 못하면 국민 모두가 행복한 대한민국의 길은 요원할 것"이라고 말했다.


또 "국민통합은 개개 국민의 생각과 행동을 어떤 특정의 틀에 묶어놓고 같이 가는 것이 아니다"라며 "현 정부와 생각이 다르고 대통령을 지지하지 않았던 국민이라도 서로를 보완하면서 그분들과 함께 갈 수 있는 길을 찾고자 한다"고 강조했다.

아울러 "작년 말 무참히 무너져 내린 헌법의 기본가치를 바로 세우는 것이 국민통합의 또 다른 과제"라고 힘주어 말했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
