내후년 '동물대체시험 국제회의' 한국서 열린다

식약처, 2027년 WC14 서울 개최 선언

식품의약품안전처는 오는 2027년 '생명과학 분야 동물실험과 대체에 대한 국제회의(World Congress, WC)'가 한국에서 열린다고 15일 밝혔다.

2027년 14회차를 맞는 WC는 서울 코엑스에서 '새로운 길을 열다'를 주제로 ▲동물대체시험법 분야 연구와 정책의 미래 방향 ▲국내 첨단 동물대체시험법 분야 경쟁력 제고 ▲인간적이고 과학적으로 타당한 시험법 개발 촉진 방안 등에 대해 논의할 예정이다.

2년마다 열리는 이 행사는 동물 대체 시험 관련 경제협력개발기구(OECD) 등 국제기구, 각국 규제기관, 산업계 등이 참석해 동물 사용을 줄이고 개선하고 대체하기 위해 협력하는 소통의 장이다. 동물대체시험법 분야 연구 및 정책 방향성을 제시하며 생명과학 분야 발전을 위해 인간적이고 과학적으로 타당한 시험법 개발을 촉진한다. 올해 회의는 브라질 리우데자네이루에서 열렸다.

강석연 식약처 식품의약품안전평가원장은 "그간 식약처는 4건의 OECD 시험 가이드라인과 1건의 ISO 표준을 등재시키며 규제과학과 산업 간의 실질적인 가교 역할을 위해 노력하고 있다"며 "20년 만에 아시아 지역에서 개최되는 WC14를 통해 국내 동물대체시험의 과학적 발전과 규제 조화를 위해 앞장서겠다"고 말했다.





