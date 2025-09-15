본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

대통령실

李대통령, 교육 최교진·여가 원민경에 임명장…1기 조각 완료

임철영기자

입력2025.09.15 14:56

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

이익원, 주병기, 차정인도 임명장…국민통합·건축정책 등 위원장도 위촉

이재명 대통령이 최교진 교육부 장관, 원민경 여성가족부 장관 등 7명에 대한 임명장을 수여했다. 이에 이 대통령 취임 이후 104일 만에 1기 내각 구성이 완료됐다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

이 대통령은 15일 용산 대통령실에서 최 장관과 원장관 등에게 임명장을 수여하면서 "잘 부탁드린다. 축하한다"고 인사를 한 이후 배우자 등 가족에게 꽃다발을 선물하고 기념사진을 촬영했다.


교육부 장관과 여가부 장관은 이진숙 전 교육부 장관 후보자와 강선우 전 여가부 장관 후보자가 낙마하면서 상대적으로 임명이 늦어졌다.

이날 수여식에서 강훈식 대통령비서실장은 어머니와 시어머니를 모시고 참석한 원 장관에게 "어머니와 똑같이 생기셔서 누가 봐도 알겠다"는 농담을 건네기도 했다.


아울러 이 대통령은 12일 임명안을 재가한 이억원 금융위원장, 주병기 공정거래위원장, 차정인 국가교육위원장에게 임명장을 수여했다. 이석연 국민통합위원장, 김진애 국가건축정책위원장, 김호 농어업·농어촌특별위원장에게는 위촉장을 수여했다.


이 대통령은 수여식이 끝난 이후 참석자들과 별도 장소에서 환담했다.




임철영 기자 cylim@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된 '이 바이러스' 대응 강화 "눈이 뻑뻑해요" 신종 양상까지…파주서 첫 검출된... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

미용실 무서워 다이소 간다…추가비 공포에 "그냥 제가 해볼게요"

한강버스 18일 첫 뱃고동…추석 후 '급행' 노선 뜬다

테이블 두 개 놓고 '한 그릇 43만원'…"내 국수는 특별해" 식당 주인 논란

"'영웅' 만들어야 하니 함구 지시" 故이재석 경사 동료들 폭로

냉동창고서 사투 벌이던 中 여성…'귀 밝은' 배달기사가 살려

초밥, 장난감, 볼펜…1시간내 칼배송 '이마트'

“염천교 수제화, 우리가 마지막 세대”… 이제 30여곳만 남아

새로운 이슈 보기