소진공, 하반기 '수출 컨설팅' 참여 소상공인 추가 모집

최호경기자

입력2025.09.15 12:00

16일부터 소상공인24 누리집서 신청 가능

소상공인시장진흥공단은 16일부터 '2025년 하반기 소상공인 역량강화사업(수출 컨설팅)'에 참여할 소상공인을 추가 모집한다고 15일 밝혔다.


이번 추가 모집은 급변하는 통상 환경에 선제적으로 대응하고 소상공인의 안정적인 해외 진출을 지원하기 위해 마련됐다.

소상공인시장진흥공단 전경. 소상공인시장진흥공단

소상공인시장진흥공단 전경. 소상공인시장진흥공단

해당 사업은 수출 과정에서 발생할 수 있는 애로사항을 진단하고, 실행할 수 있는 해결책을 제공하는 1:1 맞춤형 프로그램이다. 수출 실적 유무와 상관없이 누구나 신청할 수 있고, 총 80개 내외 기업에 대해 최대 10회에 걸친 전문 컨설팅을 제공한다.

컨설팅 지원 분야는 ▲미국 관세 대응 ▲해외시장 조사 및 마케팅 ▲제품 경쟁력 강화 ▲수출 절차 서류 대행 등으로, 소상공인 개별 상황에 따라 맞춤형으로 지원한다. 특히, 필요한 정보만 제공하는 것을 넘어 실제 수출 성과 창출을 위해 참여 기업별로 ▲진단 ▲과제 도출 ▲실행 계획 수립 ▲피드백에 이르는 전 과정을 진행한다.


해당 사업은 16일부터 예산소진 시까지 '소상공인24 누리집'에서 신청할 수 있다. 소진공은 수출 전문기관의 사전진단 등을 거쳐 소상공인별 세부 지원 내용을 확정해 밀착 지원할 계획이다.


박성효 소진공 이사장은 "이번 수출 컨설팅 추가 모집을 통해 많은 소상공인이 지원하여 글로벌 환경 변화에 유연하게 대응하고 경쟁력 있는 기업으로 도약하는 계기가 되기를 바란다"라고 했다.




최호경 기자 hocance@asiae.co.kr


