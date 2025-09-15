본문 바로가기
[포토] 구윤철 "주식 양도세 대주주 기준 50억 유지"

김현민기자

입력2025.09.15 08:50

[포토] 구윤철 "주식 양도세 대주주 기준 50억 유지"
구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 15일 국회 의원회관에서 열린 '추석 민생안정대책 당정협의'에서 발언하고 있다.





<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

