강동구, 서울시 적극행정 경진대회 우수상 수상

복지 정보약자 지원사업 성과 인정

서울 강동구(구청장 이수희)는 서울시가 주관한 ‘2025년 적극행정 우수사례 경진대회’에서 자치구 부문 우수상을 받았다고 15일 밝혔다.

서울시는 매년 본청, 자치구, 공사·공단 등 3개 부문에서 우수 행정 사례를 발굴해 시상한다. 올해 자치구 부문에는 23건의 사례가 출품됐으며, 서류 심사, 시민투표, 모니터링단 심사, 서울시 적극행정위원회 최종 심의를 거쳐 수상 등급이 확정됐다.

강동구가 이번에 수상한 우수사례는 ‘복지 정보약자 대상 안심생활 보장 지원 사업’이다. 이 사업은 복지 제도에 대한 정보 부족으로 지원받지 못하거나 중도에 포기하는 주민을 대상으로 추진됐다. 기초연금 신청 과정에서 파악된 소득·재산 자료를 분석해 서울형 생계급여, 공공요금 감면 등 다양한 복지 서비스를 연계해 생활 안정을 지원하는 것이 핵심이다.

구는 위기가구를 선제적으로 찾기 위해 자체 변수 체계를 마련했다. 소득이 없는 가구, 복지 상담 이력이 있는 가구, 건강 악화로 돌봄이 필요한 가구 등을 우선 모니터링하고, 위기 징후가 확인되면 동 주민센터 상담을 통해 맞춤형 복지 서비스를 제공하는 방식으로 복지 안전망을 강화했다.

사업 초기에는 65세 이상 어르신을 중심으로 추진됐으나, 최근에는 장애인, 위기 청소년 등으로 대상이 확대돼 더 많은 주민이 혜택을 받고 있다.

이수희 강동구청장은 “이번 수상은 복지 정보 부족으로 어려움을 겪는 이웃을 선제적으로 찾아내 지원한 노력이 인정받은 결과”라며, “앞으로도 어르신, 장애인, 청소년 등 취약계층이 안심하고 생활할 수 있도록 복지 안심망을 더욱 강화해 나가겠다”고 말했다.





