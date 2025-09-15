문체부 민생회복 소비쿠폰 사연 공모전 수상작 20편 선정

문화체육관광부가 '민생회복 소비쿠폰 사연 공모전' 수상작 총 20편을 선정했다고 15일 밝혔다.

문체부는 민생회복 소비쿠폰이 가져온 일상의 변화와 지역 경제의 회복을 확인하기 위해 지난 7월31일부터 8월24일까지 소비쿠폰과 관련된 특별하고 감동적인 사연을 공모했다. 문체부는 총 9138편이 접수됐으며 주제 적합성과 사연의 구체성·진정성·독창성을 심사해 대상 1편, 최우수상 2편, 우수상 7편, 성장·회복상 10편 등을 최종 선정했다고 밝혔다. 수상자들이 직접 출연해 인터뷰한 특별 영상 4편도 오는 18일부터 대한민국정부 유튜브 채널에 공개된다고 덧붙였다.

대상은 베이비카페를 운영하는 소상공인 사연자(하희림)가 받는다. 사연자는 출산율 저하와 경기침체로 어려움을 겪던 가게가 소비쿠폰을 통해 다시 활기를 찾았다고 밝혔다. 아기 손님들의 발길이 뜸하던 카페가 소비쿠폰 시행 이후 주말 예약률이 약 40% 증가, 한 달 평균 매출도 25% 이상 회복했고, 무엇보다 지역의 육아 공동체로서 아이와 부모가 행복한 공간을 계속 유지할 수 있는 것에 매출 이상의 가치와 보람을 느낀 사연을 전했다.

최우수상 수상자(유은숙)는 소비쿠폰으로 인해 수어통역센터에 생긴 따뜻한 변화를 소개했다. 농인 어르신들의 의사소통을 돕는 수어통역사인 사연자는 소비쿠폰으로 미술도구를 구매한 한 어르신이 센터 내에 미술 활동을 유행시키면서, 함께하는 어르신들의 일상에 여유와 기쁨이 커졌다고 전했다. 특히 수상자는 상금 100만원 전액을 '서산 농아인협회 미술 물품 지원' 명목으로 기부해 더욱 큰 감동을 선사했다.

이 밖에도 노부부의 곰탕집 재기를 위해 온 가족이 아이디어를 모아 소비쿠폰 사용 시 후식 제공 이벤트를 성공시킨 사연(황은정), 암 투병 중인 사촌 누나를 위해 응원의 선물을 구매한 중학생의 사연(안태현), 파주의 청년봉사단 따숨으로 활동하며 매월 만났던 89세 어르신이 그간의 고마움을 보답하고 싶다며 소비쿠폰으로 잔칫상을 차려준 사연(변새린) 등 따뜻하고 진정성 있는 사연들이 수상작으로 선정됐다.

문체부 이정은 디지털소통관은 "소비쿠폰이 회복과 성장의 마중물이란 목표대로 국민의 삶 속에서 경제 활성화는 물론 나눔·상생·연대 가치와 어울림을 빚어냈다"며 "소비쿠폰이 경제 회복의 마중물이 된 것처럼, 국민들의 특별하고 감동적인 사연이 콘텐츠의 힘으로 널리 확산하여 골목상권에 활기를 불어넣는 계기가 되길 바란다"라고 밝혔다.





