한경협, 추석 앞두고 '내수 살리기' 캠페인…"국산 농수산물 구매, 관광 장려"

박준이기자

입력2025.09.15 06:00

회원사에 12일 공문 발송
납품 대금 명절 전 조기 집행
국내 관광소비 활성화 캠페인도

내수 부진으로 지역경제 침체가 심화하는 가운데, 한국경제인협회는 회원사에게 추석선물 우리농산물 구매 확대 등 지역경제 활성화를 위한 '추석 맞이 내수살리기 캠페인'에 동참할 것을 당부했다.


한경협은 지난 12일 회원사들에 발송한 공문을 통해 ▲납품 대금 조기 지급 실천 ▲추석선물 우리 농산물 구매 확대 ▲추석 연휴 활용 국내 여행 장려 ▲민관 합동 '여행가는 가을 캠페인' 동참 등의 실천과제를 제안했다.

한국경제인협회. 연합뉴스.

한국경제인협회. 연합뉴스.

협력 중소기업·소상공인에 대한 납품 대금을 명절 이전에 조기 집행하고, 추석 선물세트·명절 제수용품·사내 임직원 복지용품 등을 국산 농·축·수산물로 구매하는 내용을 담았다. 또 추석 전후를 포함해 올해 가을 국내 관광을 독려하는 여행가는 가을 캠페인은 여름 휴가 시즌에 전개했던 'K-바캉스'에 이어 추진되는 국내 관광소비 활성화 캠페인을 말한다.


한경협은 지역경제 활성화를 위해 그동안 납품대금 조기지급 촉구, MZ세대 대상 농촌 바캉스 캠페인 등을 꾸준히 추진해 왔다고 설명하며, 이번 캠페인 역시 지역상권 및 내수경기 회복을 위한 마중물이 되기를 기대한다고 밝혔다.




박준이 기자 giver@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

