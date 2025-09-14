양천구, 2025 인구주택총조사 조사원 178명 모집

이달 19일까지 모집…11월 가구 방문조사

서울 양천구(구청장 이기재)는 '2025 인구주택총조사'의 원활한 추진을 위해 현장 조사활동을 수행할 조사원 178명을 오는 19일까지 모집한다.

'인구주택총조사'는 5년마다 실시되는 통계조사로, 인구·가구·주택에 관한 종합적인 정보를 수집해 주요 정책 수립 및 장래 인구·가구 추계, 다양한 사회·주거 지표로 활용되는 중요한 기초자료다.

올해 총조사는 10월 22일부터 11월 18일까지 진행되며, 10월 31일까지 인터넷과 전화조사 실시 후 미참여 가구를 대상으로 11월 1일부터 18일까지 방문 면접조사가 실시된다.

조사원은 표본으로 선정된 관내 가구를 방문해 총 42개 문항에 관한 면접조사를 수행하며, 조사지 내용에 대한 충분한 이해와 책임감 있는 응대, 응답 거부 가구에 대한 설득 및 인터넷·전화조사 홍보 등도 함께 담당하게 된다.

지원 자격은 만 18세 이상으로 조사기간 동안 다른 직업 없이 전념할 수 있어야 하며, 태블릿PC 등 스마트기기 사용이 가능해야 한다.

이전에 통계조사 업무를 수행한 경험자, 전산 자격증 보유자, 장애인·국가유공자·북한이탈주민, 저소득층, 다자녀 보육가구, 양천구 주민 및 공항소음대책지역 장기 거주자 등에는 가산점이 부여된다.

지원자는 이달 15일부터 19일까지 양천구청 지하 1층 대회의실에 방문 접수하면 되고, 최종 합격자는 9월 26일 개별 문자 통보와 구청 홈페이지를 통해 발표된다.

이기재 양천구청장은 "인구주택총조사는 국가 정책 수립의 기초자료가 되는 중요한 조사로, 조사원의 정확한 활동이 매우 중요하다"며 "올해로 100년을 맞이하는 역사적인 조사에 참여할 책임감 있고 성실한 분들의 많은 지원을 바란다"고 말했다.





