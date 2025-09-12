본문 바로가기
홍천군, 제50회 강원축산경진대회 최우수 시군으로 선정

이종구기자

입력2025.09.12 14:08

강원도 홍천군이 2025년 제50회 강원축산경진대회에서 최우수 시군으로 선정되며 홍천한우의 명성을 널리 알렸다

홍천군이 2025년 제50회 강원축산경진대회에서 최우수 시군으로 선정된 후 기념촬영을 하고 있다. 홍천군 제공

홍천군이 2025년 제50회 강원축산경진대회에서 최우수 시군으로 선정된 후 기념촬영을 하고 있다. 홍천군 제공

홍천군은 11일 춘천철원화천양구축협 가축경매시장에서 열린 대회 시상식에서 시군 종합평가 최우수상, 홍천축협은 축협 종합평가에서 장려상을 받았다.


이번 대회는 강원특별자치도 18개 시군에서 총 2개 분야 122두의 한우가 출품되어 치열한 경합을 벌인 가운데, 지난 7월 고급육 부문에서 홍천군이 최우수상·우수상을, 한우 출하 성적 우수분야에서도 최우수상·우수상을 차지한 바 있으며, 9월 11일(목) 당일 진행된 5개 부문의 암소 품평회 중 송아지부문에서 홍천군이 출품한 송아지가 최우수를 차지하며 홍천한우의 우수성을 입증하였다.

신영재 홍천군수는 "이번 수상은 한우농가의 어려운 시기임에도 불구하고 농가의 개량에 대한 끊임없는 관심과 노력의 결과라고 생각하며 앞으로 더 나아가 우리나라 최고의 한우를 생산해 낼 수 있도록 축산농가 경쟁력 향상을 위해 힘쓰겠다"고 말했다.


한편, 강원축산경진대회는 도내 최고 한우를 가리는 전통적인 대회로 고급육 품평회 및 암소 품평회를 종합평가하며, 홍천군은 2023년에 장려상, 2024년에 우수상을 차지한데 이어 올해에 최우수상을 수상하는 기염을 토했다.




홍천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

