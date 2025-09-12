본문 바로가기
정선군, 제8회 정선군진로박람회 '맛있는 꿈 디자인' 성료

이종구기자

입력2025.09.12 13:29

강원도 정선군(군수 최승준)은 지난 11일 정선종합경기장 실내체육관에서 '2025년 제8회 정선군 진로박람회-맛있는 꿈 디자인'을 개최해 관내 초·중학생 800여 명이 참여한 가운데 성황리에 마무리했다고 12일 밝혔다.

정선군이 지난 11일 정선종합경기장 실내체육관에서 '2025년 제8회 정선군 진로박람회맛있는 꿈 디자인'을 개최하고 있다. 정선군 제공

올해 8회째를 맞은 이번 박람회는 정선교육발전특구 사업비 지원으로 전년보다 확대 운영됐으며, 학생들이 다양한 체험을 통해 진로를 탐색하고 미래를 설계할 수 있도록 마련됐다.


사전 설문조사를 반영해 운영된 32개 체험 부스에서는 인공지능·로봇·VR 등 4차 산업 분야, 웹툰 작가·네일아티스트·쇼콜라티에 등 전문 직업, 경찰·소방관·군인 등 공공 직업 체험이 진행돼 큰 호응을 얻었다. 이와 함께 '아트봇 로봇 댄스 공연'도 열려 행사에 활기를 더했다.

또한 학생들의 체험 참여 내역을 확인할 수 있는 '진로활동인증서'를 발급해 학교생활기록부 진로활동사항 연계도 강화했다.


김덕기 가족행복과장은 "청소년들이 이번 박람회를 통해 자신의 꿈을 구체적으로 그려보는 기회가 되었길 바란다"며 "앞으로도 학생과 교사들의 의견을 반영해 더욱 유익한 진로 탐색의 장을 마련하겠다"고 말했다.




정선=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
