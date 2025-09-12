본문 바로가기
오세훈 "특검에도 금도 있어야…원로 목사에 예의 다하길"

김영원기자

입력2025.09.12 10:38

"강압적 방식 아니어도 수사 진행 가능"

오세훈 서울시장이 종교계 관련 압수수색과 소환 통보를 한 해병특검을 향해 "특검에도 금도가 있어야 한다"고 비판했다.


오 시장은 12일 페이스북에 "특검 수사가 선을 넘고 있다"며 "피의자도 아닌 참고인 신분임에도 김장환, 이영훈 목사님을 압수수색 한 데 이어 직접 소환까지 강요하고 있다. 개탄하지 않을 수 없다"고 적었다.

앞서 해병특검은 임성근 전 해병대 1사단장 구명로비 의혹과 관련해 김 목사를 참고인 신분으로 출석 요청했다. 김 목사와 이 목사 등에 대한 압수수색도 벌인 바 있다.


오 시장은 이들을 '존경받는 원로 목사'라고 칭하며 "이런 분들에 대해 압수수색과 특검 직접 출석을 강요하는 것은 무리하고 과도한 수사"라며 "망신주기식 강압적 방식이 아니더라도 수사는 얼마든지 진행할 수 있다"고 했다.


그러면서 "특검이 목사님들에게 금도를 넘는 일을 지속한다면 정치적 목적을 가지고 있다는 오해를 받을 수밖에 없다"며 "그것은 '통합'을 자처하신 대통령에게도 부담이 될 것"이라고 강조했다.

오 시장은 "이제라도 특검은 원로 목사님들에 대한 존경과 예의를 다해 수사에 임하기를 바란다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
