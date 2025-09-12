본문 바로가기
'與 투톱 갈등' 봉합 수순…정청래 "전우들 찰떡같이 뭉쳐야"

문혜원기자

입력2025.09.12 11:00

조정식 "윤석열·김건희 시간끌기에 수사 연장 불가피"

'3대(내란·김건희·순직해병) 특별검사법' 개정안에 대한 여야 원내대표 간 협상이 번복된 이후 극심해졌던 여당 내 지도부 간 갈등이 수습 국면으로 접어들었다.

정청래 더불어민주당 대표가 12일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 김현민 기자

정청래 더불어민주당 대표는 12일 오전 국회에서 열린 당 최고위원회의에서 "우리는 죽을 고비를 넘기며 생사고락을 함께한 전우이자 동지"라며 "당, 정, 대(당, 정부, 대통령실)가 찰떡같이 뭉쳐 이재명 정부의 성공을 위해 함께 뛰자"고 강조했다.


정 대표는 "우리 안의 작은 차이가 상대방과의 차이보다 크겠냐 "며"당장은 우여곡절이 많은 것처럼 보여도 결국 역사는 하나의 큰 물줄기로 흘러간다. 우리는 더 큰 어려움도 이겨냈다"고 덧붙였다.

전날 3대 특검법 개정안이 법사위 원안대로 국회 본회의를 통과한 데 대해서는 "공연한 시빗거리로 갑론을박하며 세월을 보내기보다 진상규명과 책임자 처벌, 재발 방지라는 3대 특검의 본질에 집중하기로 한 것"이라고 했다.


정 대표가 이처럼 당내 단합을 강조한 것은 전날 불거진 당 지도부 내홍 사태를 수습하는 수순으로 풀이된다. 전날 이재명 대통령도 "내란은 쉽게 무마되거나 타협할 사안이 아니"라면서 정청래 당 지도부에 힘을 실어준 바 있다.


조정식 민주당 의원은 이날 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 당내 '투톱' 간 갈등에 대해 "지도부 간 소통은 있었지만, (윤석열·김건희의) 시간 끌기에 맞서야 한다는 거센 당심을 반영해 합의안을 보완한 것"이라고 설명했다. 조 의원은 "현재 재판 과정을 보면 윤석열이나 김건희가 소환에 불응하고 묵비권을 행사하며 시간을 지연하고 있다"며 "시간 때우기 작전에 맞서기 위해 수사 기한 연장과 인력 충원이 꼭 필요하다는 게 당내 의견이었다"고 덧붙였다.

민주당은 지난 10일 김병기 원내대표가 송언석 국민의힘 원내대표와 3대 특검법 개정안과 금융감독위원회 설치법을 묶어 처리하는 합의안 마련 후 강성 당원, 지지자, 강경파 의원 등을 중심으로 강한 반발에 부딪히며 내홍 양상을 겪었다. 당 강성 지지자들은 김 원내대표와 원내지도부를 향해 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 "밀정", "수박(겉과 속이 다름을 뜻하는 은어)"이라고 비난하며 문자 폭탄을 보내는 등 거세게 반발했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
아시아경제(www.asiae.co.kr)

