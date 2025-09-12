코스피, 사상 최고치 경신…'3400' 정조준

12일 코스피가 사상 최고치를 갈아치우며 출발했다.

이날 오전 9시15분 코스피는 전 거래일 대비 24.49p(0.73%) 오른 3368.69를 나타내고 있다. 지수는 전날보다 0.91% 오른 3374.65로 출발했다.

코스피 지수가 사흘연속 사상 최고치를 기록하며 장을 시작한 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현환판에 코스피, 환율, 코스닥 지수가 표시되고 있다. 2025.09.12

이로써 전날 세운 장중 사상 최고치(3344.70)와 종가 기준 사상 최고치(3344.20)를 하루 만에 경신하면서 3거래일 연속으로 최고기록을 새로 쓰는 업적을 달성했다.

개인이 2075억원 순매도하고 있으나 외국인과 기관이 각각 1891억원, 255억원 순매수하며 지수를 끌어올리고 있다.

업종별로 보면 ▲반도체와 반도체 장비(2.95%) ▲식품(2.47%) ▲IT(1.36%) 등은 상승세를, ▲전기유틸리티(-3.06%) ▲조선(-1.88%) ▲건축제품(-1.08%) 등은 하락세를 보이고 있다.

코스피 시가총액 상위 종목을 살펴보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,100 전일대비 1,700 등락률 +2.32% 거래량 12,691,281 전일가 73,400 2025.09.12 10:15 기준 관련기사 미국 금리 인하 기대감에 바이오·헬스케어 랠리 시동코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑높아진 美 금리 인하 가능성에 바이오·헬스케어 ‘꿈틀’ 전 종목 시세 보기 close (1.77%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 352,500 전일대비 2,500 등락률 +0.71% 거래량 86,463 전일가 350,000 2025.09.12 10:15 기준 관련기사 LG엔솔, 美 구금 직원·협력사에 4주 특별공가…후속케어 지원금 논의LG에너지솔루션, 조지아 구금 사태 공식 사과…"정부 신속 대응에 감사"코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑ 전 종목 시세 보기 close (0.14%), 한화에어로스페이스(0.50%), KB금융(0.26%) 등은 강세를 보이고 있다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,030,000 전일대비 6,000 등락률 -0.58% 거래량 28,856 전일가 1,036,000 2025.09.12 10:15 기준 관련기사 코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감수주 경쟁력 다시 입증한 삼바[클릭 e종목]코스피, 3220선 강보합 출발…코스닥은 약세 전환 전 종목 시세 보기 close (-0.10%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 222,000 전일대비 1,000 등락률 -0.45% 거래량 152,540 전일가 223,000 2025.09.12 10:15 기준 관련기사 코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감한화·유진 등 13개 대기업집단 총수 일가에 '주식 보상' 약정 전 종목 시세 보기 close (-0.45%), HD현대중공업(-1.93%) 등은 약세를 보이고 있다.

특히 SK하이닉스가 4.89%오르며 강세를 보이고 있다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 326,000 전일대비 19,000 등락률 +6.19% 거래량 1,731,355 전일가 307,000 2025.09.12 10:15 기준 관련기사 미국 금리 인하 기대감에 바이오·헬스케어 랠리 시동SK, 임원 100여 명 대상 'AI 리더십 프로그램' 신설김민석 총리, 용인 반도체 클러스터 공사현장 방문 전 종목 시세 보기 close 는 초고성능 인공지능(AI)용 6세대 고대역폭메모리(HBM) 제품의 개발을 성공적으로 마무리하고 양산 체제를 구축했다고 밝힌 영향이다.

코스닥은 전 거래일 대비 6.64포인트(0.80%) 오른 841.40을 나타내고 있다. 투자자별로 보면 개인 홀로 229억 원어치를 순매수하며 상승을 이끌고 있다. 외국인과 기관은 각각 135억 원, 72억 원어치를 순매도하고 있다.

시가총액 상위 종목 중 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 481,000 전일대비 8,000 등락률 +1.69% 거래량 100,450 전일가 473,000 2025.09.12 10:15 기준 관련기사 코스피 또 사상 최고인 3144 마감…전일比 0.9%↑코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감 전 종목 시세 보기 close (0.95%), 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 118,000 전일대비 1,100 등락률 +0.94% 거래량 150,338 전일가 116,900 2025.09.12 10:15 기준 관련기사 코스피 장초반 3344 돌파…또 사상 최고치 경신(상보)코스피, 종가 기준 역대 최고치…3314.53 마감코스피, 3270선 상승 출발…코스닥도 강보합세 전 종목 시세 보기 close (1.63%), 펩트론(1.77%), 에코프로(1.65%) 등은 상승세를 보인다, 에이비엘바이오(-0.38%), HLB(-0.89%), 삼천당제약(-1.64%) 등은 약세를 보이고 있다.





이승진 기자



