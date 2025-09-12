[포토] 코스피, 사흘째 사상 최고치

코스피 지수가 사흘연속 사상 최고치를 기록하며 장을 시작한 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 지수 현환판에 코스피, 환율, 코스닥 지수가 표시되고 있다.







