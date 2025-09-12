본문 바로가기
광주시, 가을 행락철 식품업소 위생점검 강화

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.12 09:07

다중이용시설 주변 200곳 점검
국제행사 대비 식중독 예방 총력

가을 행락철 위생점검 자료 사진. 광주시 제공

가을 행락철 위생점검 자료 사진. 광주시 제공

광주시는 오는 15~19일 5일간 가을 행락철을 맞아 다중이용시설 주변 식품취급업소 200곳을 대상으로 민·관 합동 위생점검을 실시한다고 12일 밝혔다.


이번 점검은 '광주방문의 해'와 함께 열리는 '광주 2025 세계(장애인)양궁선수권대회', '광주디자인비엔날레' 등 대형 국제행사의 성공 개최를 지원하기 위해 마련됐다. 식중독 등 식품 안전사고를 사전에 차단하고, 국내외 관광객과 시민에게 안전하고 위생적인 외식 환경을 제공하는 것이 목표다.

위생점검은 시와 5개 자치구 위생부서, 소비자식품위생감시원 등 민관합동으로 5개 점검반 20명을 편성, 불시 점검 방식으로 운영된다.

점검 내용은 ▲소비기한 경과 식품 보관·사용 여부 ▲조리장·조리기구 청결 관리 ▲냉장·냉동 보관온도 준수 여부 ▲음식 재사용 등 위생관리 전반이다.


특히 관광객들이 많이 찾는 공원·체육시설·캠핑장·교통시설 주변 음식점과 디저트 카페를 집중 점검해 위해요소를 사전 차단할 방침이다.


배강숙 건강위생과장은 "국내외 관광객과 시민 모두가 안심하고 광주의 맛을 느낄 수 있도록 철저한 위생점검을 시행하겠다"며 "안전하고 신뢰할 수 있는 외식 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr


