LS일렉트릭, 대한민국 일자리 으뜸기업 선정

"일자리 창출이 가장 확실한 사회 공헌"

역량 교육부터 육아·출산 지원까지 다양

LS일렉트릭은 일자리 창출에 기여하고 일과 가정의 양립을 위한 기업 문화를 조성한 성과를 인정받아 '2025 대한민국 일자리 으뜸기업'으로 선정됐다고 12일 밝혔다. 고용노동부는 양질의 일자리 창출 성과를 격려하고 확산하기 위해 매년 '대한민국 일자리 으뜸기업'을 선정하고 있다.

LS일렉트릭은 지난해 신규 채용을 확대하고 청년 및 취약계층 채용에 앞장선 공로를 인정받아 올해 일자리 으뜸기업으로 뽑혔다. 최근 글로벌 전력시장이 호황을 맞으면서 스마트배전 솔루션을 중심으로 북미 사업이 호조를 보이면서 채용도 함께 증가했다. 지난해 청년 366명을 채용하며 전년 대비 채용 규모가 16% 증가했다. 또 장애인이나 만 55세 이상 등 취업 취약계층 채용도 2021~2022년 41명, 2023~2024년 81명으로 증가세다. 전체 직원 수는 2023년 3149명에서 2024년 3269명으로 늘었다.

김영훈 고용노동부 장관과 채대석 LS일렉트릭 대표가 기념촬영을 하는 모습.

채용 인력의 교육을 위한 LS일렉트릭의 맞춤형 교육 프로그램은 임직원 사이에서 호평을 얻고 있다. 자체 사내 연수원을 통해 영업·생산·연구개발(R&D)·경영지원 등 직무별 역량 향상 과정을 진행하는 한편, 계층·직무에 따른 다양한 교육 훈련 프로그램과 조직개발·코칭 프로그램을 제공한다.

경영직과 연구직 리더 후보 대상에 대해서는 MBA(경영학 석사) 및 직무별 대학원 파견 등 다양한 교육을 실시하며, 미국 지역전문가 과정도 제공하고 있다. 아울러 LS그룹의 경영 철학인 'LS파트너십'과 연계하한 LS일렉트릭의 근본 정신인 'LSEmanship' 내재화를 위한 교육도 실시하고 있다.

임직원 복지후생에도 공을 들이고 있다. 일과 가정의 양립을 위해 어린이집을 제공·지원하며, 법 개정 전 선제적으로 육아휴직 기간을 2년으로 확대했다. 출산지원금과 난임치료비를 지원하는 출산·육아 지원 패키지도 운영 중이다. 일과 삶의 균형을 모색하는 차원에서 시차 출퇴근제, 탄력적 근로시간제 등 유연근무제을 운영하며 여가생활 지원을 위힌 스포츠 관람권 및 93개 사내동호회도 지원한다.

LS일렉트릭 관계자는 "일자리 창출이 가장 확실한 사회 공헌이라는 믿음으로 채용을 확대 중"이라며 "직원들이 일과 가정에서 균형 있고 보람 있는 생활을 영위할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.





