테니스 스타 머리 "디 오픈 예선에 도전하겠다"

BMW 챔피언십 프로암에서 공개

핸디캡 2, 2027년 디 오픈 출전 예상

US오픈과 윔블던 우승, 런던과 리우 금메달

남자프로테니스(ATP) 투어 단식 세계랭킹 1위까지 올랐던 앤디 머리(영국)가 골프 메이저 대회 예선에 도전한다.

앤디 머리(왼쪽)가 BMW PGA 챔피언십 프로암에서 앞조의 플레이를 지켜보고 있다. 서리(영국)=로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

미국 스포츠 전문 매체 ESPN은 11일(현지시간) "머리가 DP 월드투어 BMW 챔피언십 프로암에 나와 이같이 말했다"고 보도했다.

전날 영국 서리에서 열린 DP 월드투어 BMW 챔피언십 프로암 행사에서 이글을 낚았다. 머리는 은퇴 이후 후 꾸준히 골프를 하고 있다. 골프 실력은 핸디캡 2 정도다.

머리는 프로암 행사 이후 "프로와 아마추어의 격차는 엄청나게 크다. 핸디캡 2 정도 되는 골퍼들도 프로와는 실력 차가 매우 크다는 점을 잘 알고 있다"고 말했다. 그는 '내년에 디 오픈 예선에 나갈 것이냐'는 물음에 "내년은 어렵고 2027년 정도"라며 "망신스럽지 않을 수준이 되면 도전하려고 하는데 언제가 될지는 모르겠다"고 답했다.

머리는 2012년 US오픈, 2013년과 2016년 윔블던 테니스 남자 단식에서 우승했다. 2012년 런던과 2016년 리우데자네이루 올림픽 단식에서도 금메달을 목에 걸었다. 지난해 파리 올림픽을 끝으로 테니스 선수 생활을 끝냈다.





