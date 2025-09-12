[날씨]전국 곳곳 강하고 많은 비…최대 150㎜ 이상

낮 최고기온 28도

금요일인 12일 전국이 대체로 흐리고 비가 내리겠다.

기상청에 따르면 12∼13일 예상 강수량은 경기 남부 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 서울·인천·경기 북부 30∼80㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 서해5도 20∼60㎜(많은 곳 100㎜ 이상), 대전·세종·충남·충북 등 충청권에는 50∼100㎜(많은 곳 충남 150㎜ 이상, 충북 북부 120㎜ 이상), 부산·울산·경남, 경북중·북부, 울릉도·독도는 30∼80㎜(많은 곳 경북 북동 산지 100㎜ 이상), 제주도는 30∼80㎜(많은 곳 120㎜ 이상) 등이다.

낮 최고기온은 24∼28도로 예보됐다. 현재 기온은 오전 5시 기준 서울 23.1도, 인천 23.8도, 수원 22.7도, 춘천 18.7도, 강릉 20.9도, 청주 23.0도, 대전 22.1도, 전주 22.3도, 광주 22.5도, 제주 24.7도, 대구 21.6도, 부산 24.4도, 울산 23.5도, 창원 23.3도 등이다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.0m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼3.5m, 서해 0.5∼2.5m, 남해 1.0∼3.5m이다.





