김동연 "이재명 대통령의 100일, 한국경제 구름 걷히고 맑게 개"

이영규기자

입력2025.09.11 16:16

김동연 경기도지사가 11일 이재명 대통령의 '재임 100일'에 대해 "한국경제에도 구름이 걷히고 하늘이 맑게 개는 '운권천청(雲捲天晴)'이었다"며 높이 평가했다.


김동연 지사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 "이재명 대통령의 100일, '운권천청'의 시간이었다"며 "오늘 (취임 100일을 맞아 진행한 이 대통령의) 기자회견에서도 여실히 드러났다"고 말했다.

특히 "확장재정의 역할을 강조하신 부분에 적극 동감한다"며 "지금은 돈을 쓸 때이고, 재정이 성장의 마중물이 되어야 한다"고 강조했다.


또 "대통령께서 말씀하신 대로, 부채비율 50%는 우리 경제가 충분히 감당할 수 있는 수준"이라며 "오히려 지금 적극재정 해야 미래세대의 부담을 줄일 수 있고, 중장기적으로 재정 건전성 확보의 선순환 구조를 만들어갈 수 있다"고 주장했다.


김동연 경기도지사가 11일 자신의 SNS에 올린 글

아울러 "재생에너지 확대에 대한 실용적 접근이 돋보였다"며 "반도체, 인공지능(AI) 등 미래산업의 전력 문제를 해결하는 것에 우리 경제의 사활이 달려있다 해도 과언이 아닌데, 대통령께서 강조하신 대로 문제는 속도"라고 진단했다.

그러면서 "지난 3년, 경기도는 신규 태양광으로 원전 1기 규모인 1GW를 설치했다"며 "앞으로도 가장 빠른 속도로 산단 RE100, 영농형 태양광 등 재생에너지를 확충해 나갈 것"이라고 약속했다.


나아가 "이재명 정부는 '국민주권 정부'이자 '성장 정부'"라며 "경기도가 '대한민국 성장의 심장'이 될 수 있도록 힘차게 함께 뛰겠다"고 덧붙였다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

