본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

증시

일본·대만 주가지수 나란히 사상 '최고치' 경신

김민영기자

입력2025.09.11 16:08

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

소프트뱅크, 9.98%↑

11일 일본과 대만 증시의 대표 지수가 나란히 사상 최고치를 경신했다.


일본·대만 주가지수 나란히 사상 '최고치' 경신
AD
원본보기 아이콘


도쿄증권거래소에 따르면 닛케이225는 이날 전일 대비 1.22% 오른 4만4372로 마감해 종가 기준 사상 최고치를 갈아치웠다. 장중 한때 4만4396까지 올라 종전 장중 최고치(4만4185)도 경신했다.

미국 증시에서 오라클 주가가 연일 급등세를 보이자, 협력 관계에 있는 소프트뱅크그룹에도 매수세가 몰린 덕분이다. 소트프뱅크그룹 주가는 오라클 호조세에 힘입어 이날 9.98% 급등했다. 오라클 주가가 대규모 수주 소식에 36% 폭등한 영향 때문으로 풀이된다. 앞서 오라클은 챗GPT 개발사인 오픈AI와 향후 약 5년간 3000억달러 규모의 컴퓨팅 파워를 판매하는 계약을 체결했다고 밝혔다.


니혼게이자이신문(닛케이)은 "일본 주식이 이미 미국의 금리 인하와 미 기술주 강세를 상당 부분 선반영했다"며 "주말 이후에는 현물 주도 랠리의 지속력을 가늠하는 국면에 들어설 것"이라고 전망했다.


대만 증시의 자취안지수(TAIEX)도 이날 전장 대비 0.09% 오른 2만5215로 마감해 4거래일 연속 사상 최고치를 갈아치웠다.

자취안지수는 이날 장중 2만5541를 찍으며 이틀 전 기록한 종전 사상 최고치도 새로 썼다. 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 기업인 TSMC 주가는 1.22% 상승했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난 '2000원' 꿀템 "다이소에 보이면 무조건 사야"…사용 후기 난리난... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'멈추지 않는 기계'가 삼킨 생명들

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'…먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

2700만원 결혼식안 해, 그 돈으로 집 살래

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

'게임 체인저' AI의 등장위조품 싹 다 잡아낸다

법원, 새만금공항 건설 제동…"조류 충돌 위험 어느 공항보다 높아"

새로운 이슈 보기