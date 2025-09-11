민주 광주시당, '2025 정치아카데미' 제1기 수료식

12~13일 중흥골드스파리조트 대연회장

더불어민주당 광주시당은 오는 12~13일 나주 중흥골드스파리조트 대연회장에서 '2025 정치아카데미 제1기 수료식 및 워크숍'을 개최한다고 11일 밝혔다.

1기 정치아카데미 워크숍 주제는 '광주의 미래, 대한민국의 희망 시민과 함께 만드는 정책'으로 행사 순서는 ▲1부 성인지 교육, 선거법 강의(특강) ▲2부 정책발표회 ▲3부 수료식으로 진행된다.

정치아카데미는 지역에서 활동할 참신한 정치 인재를 양성하고, 시민들의 정치 참여와 역량을 강화하기 위해 마련된 교육 프로그램이다. 총 8회에 걸쳐 ▲광주정치리더 과제 ▲이재명 정부 개혁과제 ▲광주 AI ▲미래 자동차와 AI 헬스케어 ▲민주정부 역사 ▲이재명 정부와 2026 광주전략 ▲정치인의 말하기 스피치와 토론 ▲지방재정 바로 알기 등의 과정을 운영했다.

수료식 및 워크숍에서는 정책발표회를 통해 교육 성과를 구체적인 정책 제안으로 발전시키고, 발표 내용을 바탕으로 참여자들이 서로의 정책을 공유·토론하고, 수강생 간 교류와 네트워크 강화에 나설 예정이다.

양부남 광주시당위원장(서구을)은 "정치아카데미 1기 수료는 정치리더 양성을 위한 중요한 출발점이다"며 "광주시당은 앞으로도 정치 인재들의 정책 역량을 키워 광주와 대한민국의 변화를 선도할 수 있도록 적극 뒷받침하겠다"고 말했다.

'광주 정치인재 100년학교 정치아카데미' 교장을 맡은 정진욱 의원(동남갑)은 "정치아카데미 1기는 광주 미래를 이끌어갈 인재들이 정치적 비전과 리더십을 키우는 무대였다"며 "수강생들이 이 자리를 발판 삼아 지역사회 변화를 이끌고, 시대가 요구하는 새로운 정치의 주역으로 당당히 서길 기대한다"고 강조했다.

한편, 민주당 광주시당은 지난 5일부터 '광주 정치인재 100년학교 정치아카데미 2기' 참여자를 모집하고 있으며, 오는 17일 개강한다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



