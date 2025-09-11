민주 "與 주도 3대 특검법 수정안 제출"…정청래 의총서 사과

'여야 협의' 3대 특검법 개정안은 없던 걸로

정청래, "과정 매끄럽지 않은 점 사과"

더불어민주당이 여야 협의안이 아닌 민주당 주도의 3대 특검법 수정안을 국회 본회의에 제출해 처리하기로 했다. 정청래 민주당 대표는 3대 특검법 관련 의견 수렴 과정이 매끄럽지 않았다며 의원들에게 사과했다.

11일 여의도 국회에서 열린 민주당 의원총회 직후 김현정 원내대변인은 기자들과 만나 "3대 특검법 개정안 수정안을 만들기로 했다"며 "특검 기간·인력에 대해선 법사위에서 올린 원안대로 하기로 했고, 나머지 군·검찰 지휘권, 특검에서 국가수사본부로 사건이 넘어갔을 때 수사를 지휘하는 것, 재판 공개의무조항 세 가지에 대해선 수정안을 만들어 제출할 예정"이라고 밝혔다. 민주당 주도 3대 특검법 개정안은 현재 진행 중인 3대 특검의 수사 기간·범위·인력을 늘리는 것이 골자다.

앞서 전날 여야 원내대표는 민주당의 3대 특검법 개정안에서 특검 기간·인력 등을 포함해 전반적으로 강도를 완화한 안을 통과시키기로 협의한 바 있다. 그러나 정 대표를 포함한 민주당 일부 의원들이 반대 의견을 펼치면서 상황은 급변했다.

이날 오전엔 정 대표가 기자들과 만나 "전날 협상안은 수용할 수 없었고 지도부의 뜻과도 달라 재협상을 지시했다"고 밝히며 당 지도부와 원내지도부 간 불협화음이 있는 게 아니냐는 지적도 나왔다. 이에 김병기 원내대표는 정 대표에게 "공개적으로 사과하라"고 맞받아쳤다.

정 대표는 의원총회에서 "여야가 협의한 부분에 대해 의총과 최고위를 통해서 수정안이 도출되는 과정이 있었는데 과정이 매끄럽지 못한 부분에 대해 당원과 국민, 의원들께 사과한다"며 "본인의 부덕의 소치"라고 사과한 것으로 전해졌다. 다만 김 원내대표에 대한 직접적인 사과는 하지 않은 것으로 알려졌다.

한편 여야 협의가 결렬되면서 국민의힘에서 협의한 정부 조직 개편안도 원점으로 돌아갔다. 전날 야당은 금융위원회를 금융감독위원회로 개편하는 정부조직법 개편안을 협조하기로 했다.

김 원내대변인은 "3대 특검법 개정안과 관련해 후속 논의가 없다면 여야 간 협의 내용은 없던 것이고 (3대 특검법) 수정안이 제출되는 것"이라며 "그렇다면 전날 나왔던 내용은 처음부터 다시 얘기되는 것이니 (야당이) 협조하지 않는다면 (금감위 설치법은) 패스트트랙을 태울 것"이라고 했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



