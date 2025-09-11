광주교통공사 "무임 손실, 정부 차원 지원 필요"

전국 6개 도시철도 운영기관 '정책토론회'

지난 10일 서울에서 전국 6개 도시철도 운영기관 노사 대표가 모여 '무임손실 국비 보전'을 촉구했다. 이 자리에는 우원식 국회의장을 비롯해 19명의 여야 의원, 기관 관계자 등 150여명이 참석했다. AD 원본보기 아이콘

급속한 고령화로 인한 사회적 비용이 기하급수적으로 늘어나고 있는 가운데 전국 6개 도시철도 운영기관 노사 대표가 지난 10일 법정 무임승차 공익 서비스 비용(PSO) 개선 방안을 주제로 정책토론회를 개최했다.

6개 기관 노사 대표는 앞서 지난 5월과 7월에도 도시철도 무임 손실에 대한 정부 차원의 조속한 지원을 촉구한 바 있으며, 이번 토론회는 19명의 여야 국회의원이 공동 주최한 가운데 150여명의 유관기관 관계자들이 참석했다.

'도시철도 법정 무임승차'는 정부 주도로 지난 40여년간 추진해온 교통복지 정책이지만, 지금까지 운영 기관에 대한 실질적 지원은 전무한 실정이다. 특히 무임 수송으로 인한 지난해 전국 도시철도 운영기관의 손실은 약 7,000억원에 달해 제도 지속 가능성에 대한 재검토가 필요한 실정이다.

조익문 사장은 11일 "인구구조 변화와 낮은 운임으로 도시철도 운영 기관이 겪는 어려움은 한계에 직면하고 있다"며 "앞으로도 시민들이 보편적 교통 서비스를 누릴 수 있도록 정부 차원의 조속한 지원을 부탁 드린다"고 말했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



