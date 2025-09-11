맨홀 빠진 동료 구하려다 뇌사 '5남매 아빠'…3명에 새 삶 주고 하늘로

인천 맨홀 사고서 쓰러진 동료 구하려다 뇌사

유족 "아이들이 자랑스러운 아빠로 기억하길"

지난 7월 인천 맨홀 사고로 뇌사 상태에 빠진 이용호 씨(48)가 장기기증을 통해 세 사람에게 새 생명을 안기고 세상을 떠났다

장기기증으로 3명을 살린 인천 맨홀사고 피해자 이용호 씨와 그의 가족들. 한국장기조직기증원 AD 원본보기 아이콘

11일 한국장기조직기증원에 따르면 이 씨는 지난 7월14일 인하대병원에서 간과 양측 신장을 각각 기증했다.

오·폐수 관로 조사업체 대표였던 이 씨는 지난 7월 6일 인천시 계양구 도로 맨홀에서 유해가스에 쓰러진 직원을 구하려다 함께 의식을 잃었다. 사고로 이 씨와 직원 등 2명이 숨졌으며 발주처인 인천환경공단은 업무상 과실치사 및 중대재해처벌법 위반 혐의로 조사를 받았다.

어릴 때부터 한쪽 눈이 보이지 않는 시각장애를 안고 살아온 이 씨는 손재주가 뛰어나 목공을 즐겼고 배운 일을 바탕으로 직접 회사를 운영하며 성실하게 일해왔다. 필리핀 출신 아내와의 사이에는 5남매를 두었으며 막내는 태어난 지 4개월밖에 되지 않았다.

장기기증으로 3명을 살린 인천 맨홀사고 피해자 이용호씨. 한국장기조직기증원 원본보기 아이콘

갑작스러운 사고로 이 씨를 잃은 유족은 자랑스러운 사람으로 아빠를 기억하길 바라며 기증을 결심했다. 유족들은 "자신의 몸이 불편한 만큼 늘 주변의 아픈 사람들을 돕는 사람이었다"며 "아이들이 아빠를 숭고한 생명 나눔을 실천한 자랑스러운 사람으로 기억하길 바란다"고 말했다.

아내 이시나 씨는 남편에게 "부모님과 아이들을 위해 최선을 다할 테니 걱정하지 말라"는 마지막 인사를, 누나 이정하 씨는 "네가 지키고자 했던 가족을 우리가 함께 지켜가겠다"는 약속을 전했다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 "생명나눔을 실천한 기증자 한분 한분이 모두 감사하지만 기증자 이용호 씨의 사연은 더 감동적이고 마음이 아픈 것 같다"며 "다른이를 돕기 위해 힘쓴 기증자와 유가족을 위해 한국장기조직기증원이 작은 힘이 될 수 있도록 최선을 다해 함께 하도록 하겠다"고 말했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>