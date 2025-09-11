본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

전북소방, 구급대원 대상 '화상환자 전문처치' 교육

호남취재본부 김우관기자

입력2025.09.11 14:02

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

화상환자 이송 사례 분석 등

전북소방본부가 11일 군산소방서에서 도내 119구급대원을 대상으로 '구급대원 화상 환자 대응 역량 강화 특별교육'을 실시했다.

전북소방본부가 11일 군산소방서에서 도내 119구급대원을 대상으로 '구급대원 화상환자 대응 역량강화 특별교육'을 실시했다. 전북소방본부 제공

전북소방본부가 11일 군산소방서에서 도내 119구급대원을 대상으로 '구급대원 화상환자 대응 역량강화 특별교육'을 실시했다. 전북소방본부 제공

AD
원본보기 아이콘

본부에 따르면 이번 교육은 화상 발생 직후 초기 대응 여부에 따라 생존율과 후유장애가 크게 달라지는 만큼 119구급대원이 병원 전 단계에서 수행해야 할 전문 처치 능력 배양에 중점을 뒀다.


교육 과정은 이론과 실제 사례를 병행해 진행됐다. 주요 내용은 ▲화상의 정의와 손상 깊이 평가 ▲현장에서의 응급처치 및 기도 확보·수액요법 적용 ▲이송 과정에서의 감염 관리 유의사항 ▲전북지역 실제 화상환자 이송 사례 분석 등으로 구성됐다.

남철희 전북소방본부 119대응과장은 "화상 환자는 초기 대응이 생존율뿐 아니라 회복과 삶의 질에도 직결된다"며 "이번 교육을 통해 구급대원의 전문성을 높이고, 도민에게 더욱 안전하고 신뢰받는 구급 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보]석방 한국인들, 수갑 등 구속없이 평상복으로 버스 탑승 [속보]석방 한국인들, 수갑 등 구속없이 평상복으... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

민감한 세계 MZ들이 추앙하는 '이 음료'먹고 난 뒤 "어지럽다" 속출

中 '드림콘서트' 취소…끝나지 않은 '한한령'

"엄마, 할머니가 먹던 그 과자 뭐야?" 50년째 사랑받는 국민간식 4총사

청첩장 대신 알림장…결혼식 비용 부담에 '노웨딩'

"0세 영아도 월세 받는 건물주"…미성년자 3313명 임대소득 594억 '역대 최대'

'게임 체인저' AI의 등장위조품 싹 다 잡아낸다

한은 "6·27 대책 이후 과열 진정세…추세적 안정 아직 아냐"

새로운 이슈 보기