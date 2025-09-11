전북소방, 구급대원 대상 '화상환자 전문처치' 교육

화상환자 이송 사례 분석 등

전북소방본부가 11일 군산소방서에서 도내 119구급대원을 대상으로 '구급대원 화상 환자 대응 역량 강화 특별교육'을 실시했다.

본부에 따르면 이번 교육은 화상 발생 직후 초기 대응 여부에 따라 생존율과 후유장애가 크게 달라지는 만큼 119구급대원이 병원 전 단계에서 수행해야 할 전문 처치 능력 배양에 중점을 뒀다.

교육 과정은 이론과 실제 사례를 병행해 진행됐다. 주요 내용은 ▲화상의 정의와 손상 깊이 평가 ▲현장에서의 응급처치 및 기도 확보·수액요법 적용 ▲이송 과정에서의 감염 관리 유의사항 ▲전북지역 실제 화상환자 이송 사례 분석 등으로 구성됐다.

남철희 전북소방본부 119대응과장은 "화상 환자는 초기 대응이 생존율뿐 아니라 회복과 삶의 질에도 직결된다"며 "이번 교육을 통해 구급대원의 전문성을 높이고, 도민에게 더욱 안전하고 신뢰받는 구급 서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.





