[포토] 주한일본대사 접견하는 정동영 통일부 장관

정동영 통일부 장관(오른쪽)이 11일 서울 종로구 정부서울청사에서 미즈시마 코이치 주한 일본대사를 만나 대화를 하고 있다.







