양양군, '생활 속에서 체감하는 예우' 국가유공자 우선주차제 운영

이종구기자

입력2025.09.11 10:23

강원도 양양군은 국가를 위해 희생·헌신하신 국가유공자를 예우하기 위해 군이 관리하는 공영주차장과 군청·읍·면사무소 등 공공청사에 국가유공자 우선주차구역을 지정·운영한다고 11일 밝혔다.

국가유공자 우선주차제 시범 운영. 양양군 제공

국가유공자 우선주차제 시범 운영. 양양군 제공

우선주차는 '국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률'에 따른 국가유공자증 소지자가 이용할 수 있다.


군은 군민 공감대와 군의회 의결 등 관련 절차를 마치고, 시범운영으로 양양군청 본청 주차장에 우선주차구역 1면을 설치했다.

본관 출입 동선과 접근성이 높은 위치에 마련된 시범구역은 노면표시와 표지판을 갖춰 운영되며, 이용 현황·만족도·민원 동향을 모니터링해 향후 읍·면 청사와 공영주차장으로 단계적으로 확대할 계획이다.


양양군 관계자는 "가장 가까운 곳에서, 가장 먼저 드리는 예우가 이번 우선주차제의 핵심"이라며 "시범운영 과정에서 현장의 목소리를 세심히 반영해 추후 국가유공자분들이 병원·관공서·생활편의시설을 이용하실 때 불편을 겪지 않도록 정책을 확대해 나가겠다"고 말했다.


이어 "군민 여러분의 따뜻한 관심과 자율적 배려에 감사드리며, 예우는 형식이 아니라 생활 속에서 체감할 수 있어야 한다는 원칙으로 추진하겠다"고 강조했다.

양양군은 "나라가 어려울 때 앞장선 분들께 주차부터 먼저 배려하는 도시, 양양을 만들겠다"는 의지를 밝혔다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
