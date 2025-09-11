팔면 다인가? 고객 얘기 들어봤더니… 르노코리아, 그랑 콜레오스 고객 설문

구매 5개월 이상 고객, 3700여명 응답



차량 만족 95%, ‘지인에 추천’ 88%

판매한 차에 대해 고객들 얘기는 들어봤나요?

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 그랑 콜레오스 출시 1주년을 맞아 진행한 설문 조사 결과에 회사 측이 고무돼 분위기가 들떠 있다. 르노코리아에 따르면 95% 이상 고객이 차량에 지속적인 만족감을 나타냈다.

르노코리아는 그랑 콜레오스를 구매한 지 5개월 이상 된 고객 중 1만명을 대상으로 9월 8일부터 10일까지 차량 만족도 설문을 진행했다. 조사 결과 총 3714명의 응답자 중 95.1%의 고객이 그랑 콜레오스의 전반적인 만족도 평가에 '매우 만족'(44%)과 '만족'(51.1%)을 답해 출시 초기의 높은 고객 만족도가 지속되는 것을 확인했다.

그랑 콜레오스의 세부 항목별 평가(복수 응답)에서는▲정숙성 ▲연비 ▲디자인 ▲안전 등의 순으로 만족도를 나타냈다. 또한 전체 설문 응답 고객 중 88%는 지인에게 그랑 콜레오스를 추천할 의향이 있다고 답했다.

지난해 9월 9일 고객 인도를 시작한 이래 출시 1주년을 맞은 그랑 콜레오스는 올해 8월까지 국내 시장에서 5만1076대의 누적 판매를 기록했다. 넉넉한 실내 공간과 효율적인 연비, 첨단 편의·안전 기능, 뛰어난 차제 안전성 등을 내세운 그랑 콜레오스는 '올해의 SUV 3관왕', 'SUV 중 최고 점수로 2024년 KNCAP 1등급' 획득과 함께 고객들의 호평까지 힘입고 있는 셈이다.

또 출시 1주년을 맞아 최근 선보인 2026년형 그랑 콜레오스는 기존 고객의 요구 사항을 적극 반영해 UI(사용자 환경) 개선과 인포테인먼트 기능을 강화하고 파노라마 선루프, 신규 내외장 컬러 등을 추가로 적용했다.

그랑 콜레오스에 대한 보다 자세한 내용은 르노코리아 전국 전시장 및 공식 홈페이지, 엔젤센터에서 확인할 수 있다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr



