맥도날드, BTS 타이니탄 해피밀 출시…14종 한정 피규어 공개

타이니탄 해피밀 토이, 두 가지 에디션 출시



맥도날드는 방탄소년단 캐릭터 '타이니탄(TinyTAN)' 해피밀 토이를 한정 수량으로 내놓는다고 11일 밝혔다.

타이니탄은 방탄소년단 일곱 멤버들이 귀여운 모습으로 탄생한 캐릭터다. 맥도날드가 해피밀 토이로 선보이는 이번 미니 피규어는 총 14종으로 제작됐다. 또 2021년 맥도날드와 함께한 'The BTS 세트' 광고 영상 속 착장을 재현한 '플레이백 에디션'과 맥도날드 로고 의상을 입은 '앙코르 에디션' 두 가지 버전으로 구성해 소장 가치를 높였다.

피규어는 해피밀 구매 시 제공되며, 원하는 1종을 직접 선택할 수 있다. 1차 '플레이백 에디션'은 이날부터, 2차 '앙코르 에디션'은 다음달 2일부터 판매된다. 매장별 상황에 따라 재고 소진 시 판매는 조기 종료될 예정이다.

맥도날드 관계자는 "해피밀은 세대를 아우르며 일상 속 작은 행복을 선사하는 맥도날드의 상징적인 메뉴"라며 "이번 '타이니탄' 미니 피규외에도 지속해서 해피밀 메뉴와 토이를 통해 다양한 즐거움을 전달하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

