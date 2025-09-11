본문 바로가기
유통

맥도날드, BTS 타이니탄 해피밀 출시…14종 한정 피규어 공개

임혜선기자

입력2025.09.11 10:01

언론사 홈 구독
타이니탄 해피밀 토이, 두 가지 에디션 출시

맥도날드는 방탄소년단 캐릭터 '타이니탄(TinyTAN)' 해피밀 토이를 한정 수량으로 내놓는다고 11일 밝혔다.

맥도날드, BTS 타이니탄 해피밀 출시…14종 한정 피규어 공개
타이니탄은 방탄소년단 일곱 멤버들이 귀여운 모습으로 탄생한 캐릭터다. 맥도날드가 해피밀 토이로 선보이는 이번 미니 피규어는 총 14종으로 제작됐다. 또 2021년 맥도날드와 함께한 'The BTS 세트' 광고 영상 속 착장을 재현한 '플레이백 에디션'과 맥도날드 로고 의상을 입은 '앙코르 에디션' 두 가지 버전으로 구성해 소장 가치를 높였다.


피규어는 해피밀 구매 시 제공되며, 원하는 1종을 직접 선택할 수 있다. 1차 '플레이백 에디션'은 이날부터, 2차 '앙코르 에디션'은 다음달 2일부터 판매된다. 매장별 상황에 따라 재고 소진 시 판매는 조기 종료될 예정이다.

맥도날드 관계자는 "해피밀은 세대를 아우르며 일상 속 작은 행복을 선사하는 맥도날드의 상징적인 메뉴"라며 "이번 '타이니탄' 미니 피규외에도 지속해서 해피밀 메뉴와 토이를 통해 다양한 즐거움을 전달하기 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.


맥도날드가 한정 수량으로 '타이니탄(TinyTAN)' 해피밀 토이. [사진=맥도날드 제공]

맥도날드가 한정 수량으로 '타이니탄(TinyTAN)' 해피밀 토이. [사진=맥도날드 제공]

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
