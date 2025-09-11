KB자산운용, 해외 공모펀드 환매주기 '파격 단축'

환매대금 지급 최대 4일 빨라진다

투자자 환금성 확보···환매대금 지급일정 대폭 축소

미국·글로벌 펀드 등 총 78개 펀드 적용

KB자산운용은 투자 편의성과 접근성을 높이기 위해 해외 공모펀드 78종의 환매 주기를 대폭 단축한다고 11일 밝혔다. KB자산운용 펀드 투자자는 기존보다 1~4영업일 빠르게 환매 대금을 받을 수 있게 된다.

최근 빠르게 변하는 국내외 시장 환경에서 환금성과 투자 기회 확보는 투자 성과를 결정짓는 중요한 요소다. KB자산운용의 펀드 환매 주기 단축은 시장 환경 변화에 대응하는 데 도움을 줄 것으로 기대했다. 아울러 정부가 강조하는 금융소비자 권익 보호 기조에도 부합하는 조치다. 투자자 중심의 운용 환경을 조성하는 데 기여할 것으로 보인다.

KB자산운용은 11일부터 미국·글로벌 펀드 상품의 환매 주기를 단축하고 다음달 21일부터는 연금 대표 상품으로 확대 적용한다. 1차 환매 주기 단축 적용 대상 펀드는 미국 주식형, 파생형 인덱스 펀드로 환매 대금 지급일은 기존 대비 1~4영업일 단축한 4영업일이다. 환매 기준가격 적용일은 3영업일이다.

글로벌 액티브 주식형, ETF 매니지드 포트폴리오(EMP) 펀드, 자산배분형 펀드 등의 환매 대금 지급일은 기존 8영업일에서 5영업일로 앞당긴다. 미국 채권형 펀드 역시 기존 대비 1영업일 단축해 5영업일에 지급하며 환매 기준가격 적용일은 4영업일이다.

대상 펀드는 ▲KB 미국 대표성장주 ▲KB 미국 ESG 배당귀족 ▲KB 핵심성장자산배분 ▲KB 글로벌 AI메타버스테크 ▲KB 글로벌 주식솔루션 EMP ▲KB 글로벌 테크놀로지 EMP ▲KB 타겟리턴 안정형 OCIO ▲KB 미국장기국채플러스 등 44개 펀드다.

2차 적용 대상은 연금 대표 상품인 KB 다이나믹·온국민 TDF, 타깃인컴펀드(TIF) 등 34개 상품이다. 다음달 21일부터 기존 8영업일에서 5영업일로 환매 대금 지급일이 빨라진다.

장순모 KB자산운용 상품전략본부장은 "앞서 업계 최초로 환매 청구 다음날에 환매 대금을 지급하는 KB머니마켓액티브 펀드를 개발해 초단기 채권형 펀드 시장을 구축한 경험을 바탕으로 펀드 환매 대금 지급 일정을 대폭 단축한다"고 설명했다.

이어 "상품 리모델링을 완료했다"며 "앞으로도 투자자 보호와 이익 증대를 최우선 가치로 삼고 경쟁력 있는 상품을 지속해서 공급할 것"이라고 약속했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>